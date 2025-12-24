Актер Андрей Рожков хочет избавиться от амплуа юмориста

Новогодняя лента «Елки-12» вышла в кино 18 декабря. Роль Виталия из Саяногорска сыграл актер Андрей Рожков. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

— Андрей, расскажите про вашего персонажа. Каков ваш Виталий?

— Виталий — это народный герой, человек, который живет с нами на одной лестничной клетке, в соседней квартире, прямо за стенкой. Однако он так полюбился зрителям, что авторы написали продолжение, отвечая на вопрос, который возник у многих: «Что у него с супругой?» Придумали историю о том, как одинокий мужчина идет в лес за елочкой, а находит свою судьбу. Такая вот почти сказочная ситуация.

— Порой даже зимние фильмы снимают летом. Со съемками фильма «Елки-12» было так же?

— Да. Новогодний лес был воссоздан в Подмосковье. Честно говоря, когда я ехал на съемочную площадку, не верил, что подобное возможно. По сценарию знал, что история происходит в заснеженном лесу, но на улице было лето, температура +20. Оказалось, все реально с помощью магии кино: очутившись на площадке, я перенесся в окружение сугробов с еловыми ветвями над головой, присыпанными снегом. Получилась самая настоящая зима.

— Вы любите снежную зиму или мечтаете о теплых краях в это время года?

— Я очень люблю зиму в целом и нашу уральскую в частности: с сугробами по пояс и крепким морозцем. Очень жду ее, но она не всегда приходит по календарю. Может, с «Елками» наступит окончательно? Мы уже наточили коньки, достали лыжи и санки... Уже готовы!

— Мандарины и шампанское — символы Нового года. Можно ли их чем-то заменить?

— Мне кажется, сейчас они уже не так важны. Особую торжественность мандарины привносили на праздничный стол раньше, когда появлялись только под Новый год. Теперь же мы имеем возможность наслаждаться ими круглогодично. Для меня символ Нового года — селедка под шубой, обязательно домашнего приготовления. И рыбы надо добавлять много, раза в два больше, чем ее добавляют обычно.

— Вы начинали как капитан команды КВН «Уральские пельмени», а теперь в жюри этого конкурса. Как изменился юмор?

— Понятно, что мне как старому кавээнщику хочется поворчать по поводу того, что раньше было лучше. Но на самом деле все происходит так, как должно, и всему свое время. В наше юмор был одним, сейчас другой. Конечно, КВН меняется. Но я рад тому, что он держит марку и не опускается до шуток ниже пояса. И нас он научил держать марку.

— Многие отмечают ваши удачные женские образы, например бабушку. Как мужчине понять женскую психологию?

— Бабушка была не в КВН, а уже в нашем юмористическом шоу «Уральские пельмени». В КВН все было гораздо прозаичнее: там не было костюмов, грима, париков. А с появлением шоу на телевидении, конечно, мы смогли использовать больше инструментов. Что же касается психологии, мужчине невозможно перенестись в женское тело. Даже в женской одежде он должен оставаться мужчиной.

— О чем вы мечтаете?

— Мечтаю сняться еще и в «Елках — 13, 14 и 15». Еще мне бы хотелось избавиться от комедийного амплуа, сыграть драматическую роль. Жаль, пока подобных предложений не поступало.

— Что вы бы пожелали читателям «Вечерки» на Новый год?

— Желаю всем праздновать Новый год в кругу семьи, с любимыми и близкими вам людьми. Помните, что мечты сбываются, поэтому не стесняйтесь, загадывайте желания и исполняйте их.

— Андрей, у вас трое сыновей: Семен, Петр и Макар. Насколько они разные?

— Они абсолютно разные! Общая у них только фамилия. Когда они были маленькими, я думал, что будут одинаковыми, потому что рождались похожими друг на друга. Но со временем стали тремя абсолютно разными людьми. Я и представить не могу, почему у одних и тех же родителей такие разные дети! В этом загадка природы.

— Книга сказок «Уральских пельменей» — что это?

— Это сказки, написанные с нуля мной и моими товарищами по шоу «Уральские пельмени». Программа наша семейная, ее смотрят много детишек. Вот мы и решили сделать такой проект, написать несколько сказок и объединить их в сборник. Они очень простые, для совсем маленьких ребят, но поучительные и с моралью. Иногда в рамках благотворительности мы устраиваем аукцион на книгу, подписываем экземпляр. Отмечу, я считаю, что добрыми делами мы помогаем даже не столько другим, сколько самим себе. Добрые поступки делают нас лучше.

— Вы живете в Екатеринбурге и не собираетесь переезжать в Москву. Почему?

— Мне нравится континентальный климат, когда жарко летом и морозно зимой, а каждое из четырех времен года четко выражено. Еще Екатеринбург достаточно компактный: из центра на машине практически за 20 минут можно доехать до густого соснового бора, близко челябинские озера, в 200 километрах уральские горы... В самом же городе мое любимое место — наша плотинка, или, как ее официально называют, прогулочная зона у плотины Городского пруда на реке Исеть.

— Правда, что вы увлекаетесь разными видами спорта, включая экстремальные?

— Да. Мне не нравится отдыхать, лежа на пляже. Я лучше и эффективнее отдыхаю в активных видах деятельности. Наверное, потому, что они требуют полного внимания. Всем рекомендую отдыхать активно, пока есть силы! Экстремальные виды спорта мне нравились с детства. С их помощью поддерживаю себя в тонусе. Сейчас занимаюсь таким водным видом спорта, как кайтинг. Он не особо популярен, и мне это нравится.

ДОСЬЕ

Андрей Рожков родился 28 марта 1971 года в Свердловске (Екатеринбург). Учился в Уральском политехническом институте на механико-машиностроительном факультете. В 1993 году стал участником команды КВН «Уральские пельмени». В 2009 году команда запустила свое шоу на ТВ. Сейчас в его фильмографии 28 проектов, включая «Киловаттино», «Тур с Иванушками», «Елки-11».