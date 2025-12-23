Айван Эткинсон рассказал, как из тренера стать продюсером Гая Ричи

Одним из звездных гостей московского Comic Con Игромир, который в этом году посетили более 53,5 тысяч человек стал Айван Эткинсон, продюсер всех последних фильмов Гая Ричи. Фестиваль вернётся в следующем году, а в интервью gazetanetro.ru Айван рассказал, как попал в кино и в чём секрет популярности Джейсона Стэйтема

Давайте начнём с вашего ближайшего проекта "Вне закона", который должен выйти в следующем году. Что ждать зрителям?

– Это классный экшен со звёздами – Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. И, конечно, с прекрасной и талантливой Эйсой Гонсалес. История про специалистов по эвакуации, которым нужно спасти переговорщицу. Не могу сказать, что это очень сложный проект, но там будут все фирменные приёмы Гая Ричи – экшен, трюки, юмор. Мне кажется, это кино понравится и женской, и мужской аудитории.

Я читала, что вы с раннего детства увлекались, изучали кино. С чего начался ваш интерес?

– Я думаю, что кинематограф начала 90-х стал для меня своего рода отправной точкой. "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" – это фильмы, которые вдохновили целое поколение. И я бы назвал фильм из 80-х – "Большой переполох в маленьком Китае" Джона Карпентера. Для меня это идеальный баланс комедии и экшена, без излишней серьёзности, но с многослойными персонажами. Обожаю такое.

Это правда, что вы с Гаем Ричи познакомились в фитнес-клубе? Это было случайно или вы хотели с ним познакомиться?

– Нет, нет. Я работал персональным тренером в спортзале в центре Лондона, и нас сблизило бразильское джиу-джитсу. Он часто приходил в зал, и мы проводили много времени вместе. Я постоянно расспрашивал его о кино. Думаю, люди часто спрашивают знаменитостей о личной жизни. А я заваливал его вопросами: "Когда ты снимал этот фильм, а когда у тебя в кино было то-то и то-то..." Иногда я напоминал ему о том, что он делал, но уже забыл. Однажды он сказал: "Ты, похоже, знаешь о кино больше, чем я. Хочешь работу?"

То есть до встречи с ним вы и не думали, что будете продюсером?

– Нет, у меня не было намерения быть продюсером. Я просто был увлечён кино. Да, я потратил некоторое время, пытаясь написать кое-что... А потом один парень просто предложил мне поработать с ним. (Смеётся.) Мне представилась возможность учиться в лучшей киношколе мира – целый день проводить на съёмочной площадке, просто наблюдая. Однажды возникла проблема на съёмках, и у меня появилась идея, как её решить. Гай сказал: "Да, отлично, давай сделаем так". И так он понял, что я и правда разбираюсь в кино. (Смеётся.)

Ваши ожидания от продюсерской работы оправдались?

– Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий. Люди постоянно спрашивают: "Что делает продюсер?" А я отвечаю: "Хороший продюсер ничего не делает", потому что он нанимает профессионалов для выполнения работы. Я вижу, как многие продюсеры пытаются привлечь к себе внимание. И они хотят... по сути, быть режиссёрами. Меня это сбивает с толку. Мне нравится помогать актёрам и режиссёру воплощать в жизнь их видение, а не указывать, что им делать. Да, я могу поделиться советами, но в конечном итоге моя работа заключается в том, чтобы не мешать режиссёру, а также довести проект до финала и уложиться в бюджет.

Вы знаете, что один из любимых актёров Гая Ричи, Джейсон Стэйтем, безумно популярен в России?

– Слышал об этом. Но он популярен во всём мире.

В чём его секрет, по-вашему? Ведь, откровенно говоря, он не является гениальным актёром.

– Знаете, что иногда случается с актёрами? Они просто перестают что-то изображать и становятся самими собой. У Джейсона есть уникальная черта, которой, как мне кажется, обладают лишь немногие. Камера просто обожает его, за ним интересно наблюдать, потому что он такой классный парень. Ты видишь его и думаешь: "Я знаю, всё будет как надо".

Он вам рассказывал, что пишут российские пользователи в его аккаунте? Целый пацанский кодекс придумали.

– Нет, я не знал. Знаете, я вырос в эпоху, когда Арнольд Шварценеггер был известен своими остроумными фразами. Я и не знал, что теперь эта роль у Джейсона. Спрошу его, когда увижу. (Смеётся.)

И передавайте ему привет! Хочется ещё узнать про будущий сериал о Шерлоке Холмсе, над которым тоже работает Гай Ричи. Чем он будет отличаться от других проектов о сыщике?

– Мне кажется, что Шерлока Холмса всегда играли очень серьёзно, как будто по учебнику, стараясь оставаться верными первоисточнику. Когда Гай снял фильмы о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни, это изменило ситуацию. В нашем сериале молодого Шерлока будет играть Хиро Файнс Тиффин (сын Рэйфа Файнса. – Прим. ред.). Он снимался у нас в "Министерстве неджентльменских дел", и я уже тогда смотрел на него и думал: "Мы лучше Шерлока не найдём". Потрясающий, талантливый актёр.

В новом сериале мы рассказываем о том, что было до того, как Холмс стал известным детективом. Хотя я сам не очень люблю приквелы, истории становления и тому подобные вещи, потому что каждый раз думаю – раз мы знаем уже взрослого героя, значит, в юности он точно выжил, можно не переживать. Но мне кажется, Гай Ричи сможет, как обычно, создать классную интригу. Первый сезон уже готов. Думаю, он выйдет в первом квартале следующего года. И мы уже активно работаем над вторым сезоном.

Что Айван Эткинсон успел попробовать и сделать в Москве

  1. Продюсер уже второй раз приезжает в российскую столицу. "Очень красивый город, потрясающая архитектура. Мне очень нравятся высотки. Если бы переехал в Москву, хотел бы жить в одной из них", – говорит Эткинсон.
  2. Продюсер на этот раз успел приобщиться к русской бане. "У меня есть небольшая клаустрофобия, но потом я расслабился. А после бани спал как убитый 10 часов".
  3. Как признался Айван, он думал, что от Москвы в гастрономическом плане нечего ждать, но ошибся. "Это были лучшие ужины в моей жизни. Обожаю красную икру. Не люблю людей, которые не любят красную икру".
  4. Во время выступления на "Comic Con Игромире" Айвана Эткинсона попросили угадать по кадрам из наших фильмов, кто преступник. Он справился не со всеми заданиями, но Белого из "Бригады" раскусил быстро.
  5. На вопрос о проектах с российскими продюсерами гость ответил, что это должно случиться в своё время. "Любовь, которую люди здесь испытывают к нашей работе, станет естественным катализатором для сотрудничества".