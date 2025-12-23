Айван Эткинсон рассказал, как из тренера стать продюсером Гая Ричи

Одним из звездных гостей московского Comic Con Игромир, который в этом году посетили более 53,5 тысяч человек стал Айван Эткинсон, продюсер всех последних фильмов Гая Ричи. Фестиваль вернётся в следующем году, а в интервью gazetanetro.ru Айван рассказал, как попал в кино и в чём секрет популярности Джейсона Стэйтема

Давайте начнём с вашего ближайшего проекта "Вне закона", который должен выйти в следующем году. Что ждать зрителям?

– Это классный экшен со звёздами – Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. И, конечно, с прекрасной и талантливой Эйсой Гонсалес. История про специалистов по эвакуации, которым нужно спасти переговорщицу. Не могу сказать, что это очень сложный проект, но там будут все фирменные приёмы Гая Ричи – экшен, трюки, юмор. Мне кажется, это кино понравится и женской, и мужской аудитории.

Я читала, что вы с раннего детства увлекались, изучали кино. С чего начался ваш интерес?

– Я думаю, что кинематограф начала 90-х стал для меня своего рода отправной точкой. "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" – это фильмы, которые вдохновили целое поколение. И я бы назвал фильм из 80-х – "Большой переполох в маленьком Китае" Джона Карпентера. Для меня это идеальный баланс комедии и экшена, без излишней серьёзности, но с многослойными персонажами. Обожаю такое.

Это правда, что вы с Гаем Ричи познакомились в фитнес-клубе? Это было случайно или вы хотели с ним познакомиться?

– Нет, нет. Я работал персональным тренером в спортзале в центре Лондона, и нас сблизило бразильское джиу-джитсу. Он часто приходил в зал, и мы проводили много времени вместе. Я постоянно расспрашивал его о кино. Думаю, люди часто спрашивают знаменитостей о личной жизни. А я заваливал его вопросами: "Когда ты снимал этот фильм, а когда у тебя в кино было то-то и то-то..." Иногда я напоминал ему о том, что он делал, но уже забыл. Однажды он сказал: "Ты, похоже, знаешь о кино больше, чем я. Хочешь работу?"

То есть до встречи с ним вы и не думали, что будете продюсером?

– Нет, у меня не было намерения быть продюсером. Я просто был увлечён кино. Да, я потратил некоторое время, пытаясь написать кое-что... А потом один парень просто предложил мне поработать с ним. (Смеётся.) Мне представилась возможность учиться в лучшей киношколе мира – целый день проводить на съёмочной площадке, просто наблюдая. Однажды возникла проблема на съёмках, и у меня появилась идея, как её решить. Гай сказал: "Да, отлично, давай сделаем так". И так он понял, что я и правда разбираюсь в кино. (Смеётся.)

Ваши ожидания от продюсерской работы оправдались?

– Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий. Люди постоянно спрашивают: "Что делает продюсер?" А я отвечаю: "Хороший продюсер ничего не делает", потому что он нанимает профессионалов для выполнения работы. Я вижу, как многие продюсеры пытаются привлечь к себе внимание. И они хотят... по сути, быть режиссёрами. Меня это сбивает с толку. Мне нравится помогать актёрам и режиссёру воплощать в жизнь их видение, а не указывать, что им делать. Да, я могу поделиться советами, но в конечном итоге моя работа заключается в том, чтобы не мешать режиссёру, а также довести проект до финала и уложиться в бюджет.

Вы знаете, что один из любимых актёров Гая Ричи, Джейсон Стэйтем, безумно популярен в России?

– Слышал об этом. Но он популярен во всём мире.

В чём его секрет, по-вашему? Ведь, откровенно говоря, он не является гениальным актёром.

– Знаете, что иногда случается с актёрами? Они просто перестают что-то изображать и становятся самими собой. У Джейсона есть уникальная черта, которой, как мне кажется, обладают лишь немногие. Камера просто обожает его, за ним интересно наблюдать, потому что он такой классный парень. Ты видишь его и думаешь: "Я знаю, всё будет как надо".

Он вам рассказывал, что пишут российские пользователи в его аккаунте? Целый пацанский кодекс придумали.

– Нет, я не знал. Знаете, я вырос в эпоху, когда Арнольд Шварценеггер был известен своими остроумными фразами. Я и не знал, что теперь эта роль у Джейсона. Спрошу его, когда увижу. (Смеётся.)

И передавайте ему привет! Хочется ещё узнать про будущий сериал о Шерлоке Холмсе, над которым тоже работает Гай Ричи. Чем он будет отличаться от других проектов о сыщике?

– Мне кажется, что Шерлока Холмса всегда играли очень серьёзно, как будто по учебнику, стараясь оставаться верными первоисточнику. Когда Гай снял фильмы о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни, это изменило ситуацию. В нашем сериале молодого Шерлока будет играть Хиро Файнс Тиффин (сын Рэйфа Файнса. – Прим. ред.). Он снимался у нас в "Министерстве неджентльменских дел", и я уже тогда смотрел на него и думал: "Мы лучше Шерлока не найдём". Потрясающий, талантливый актёр.

В новом сериале мы рассказываем о том, что было до того, как Холмс стал известным детективом. Хотя я сам не очень люблю приквелы, истории становления и тому подобные вещи, потому что каждый раз думаю – раз мы знаем уже взрослого героя, значит, в юности он точно выжил, можно не переживать. Но мне кажется, Гай Ричи сможет, как обычно, создать классную интригу. Первый сезон уже готов. Думаю, он выйдет в первом квартале следующего года. И мы уже активно работаем над вторым сезоном.

