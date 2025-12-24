Братья Руссо высказались о возвращении Капитана Америка

Вчера вышел первый тизер «Мстителей: Судный день», который посвятили Стиву Роджерсу и его спокойной жизни с Пегги Картер.

© кадр из фильма «Первый мститель» (2011)

По словам режиссёров картины братьев Руссо, Капитан Америка — это герой, который изменил жизни многих людей. По большей части именно с истории Стива Роджерса (если судить по хронологии) началась вся эта монументальная сюжетная ветка.

Персонаж, который изменил наши жизни. История, которая свела нас всех здесь. Всё к этому шло…

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.