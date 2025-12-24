Уна Чаплин объяснила мотивы действий персонажей фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Актриса , сыгравшая Варанг в фильме «Аватар: Пламя и пепел», объяснила, почему её героиня испытывает некое влечение к полковнику Майлзу Куоритчу.

В первую очередь Варанг ценит честность, смелось и подобные черты, но в Куоритче есть и нечто другое, что её привлекло.

Варанг ценит честность, смелость и принципиальность, но также и множество вещей, которые ей непонятны, например, стратегию. Она думает: «Ух ты, у этого парня есть стратегия, это довольно круто».

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоялась 19 декабря. Лента рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).