Актер сериала «Ландыши» рассказал о самом главном в жизни

Актер Денис Степанов, известный по роли в сериале «Ландыши», заявил, что не стоит осуждать других людей и оценивать их по сегодняшнему дню. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

Артист пообщался с журналистами на концерте в честь выхода сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия». По его словам, люди вместе живут на одной планете, так что тратить время на оценку кого-либо — пустое дело.

«Мы все вместе идем, важно смотреть в этом процессе на то, как человек меняется, что с ним происходит. Относиться с изучением и любовью к людям», — заявил Степанов.

Ранее стало известно, что продюсер сериала «Ландыши», посвященного женам военных, ждущим возлюбленных со специальной военной операции (СВО), Юрий Сапронов заявил, что некоторым артистам, сыгравшим в проекте, теперь не дают крупные роли.