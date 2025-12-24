Ноа Шнапп рассказал о съемках в «Очень странных делах»

Издание USA Today взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Ноа Шнаппа. Он рассказал о влиянии мистического проекта на его карьеру.

По словам актёра, съёмки в «Очень странных делах» смогли финансово обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Шнапп заявил, что проект дал ему возможность заниматься независимыми картинами и играть на театральной сцене.

«Благодарен "Очень странным делам" за то, что они обеспечили мне финансовую стабильность на всю оставшуюся жизнь. О большем я не могу и мечтать. Вероятно, больше не смогу поучаствовать в таком крупном проекте, как этот сериал. Это же самый популярный сериал в мире. Не рассчитываю и дальше конкурировать за аудиторию такого масштаба».

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Он станет финальным для всего сериала. Сейчас доступны для просмотра четыре эпизода продолжения. Премьера следующих трёх серий состоится в ночь на 26 декабря, а заключительного — в ночь на 1 января