Иван Охлобыстин рассказал про свою версию почтальона Печкина

Первого января в прокат выходит фильм для семейного просмотра «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Роль почтальона Печкина в картине исполнил Иван Охлобыстин.

© Вечерняя Москва

Киноэкранизация расскажет про новые приключения Дяди Федора, его родителей, а также Матроскина, Шарика и других полюбившихся героев, которых «оживили» с помощью компьютерной анимации. Мы поговорили с Иваном Охлобыстиным о добрых традициях и современных технологиях.

— Иван Иванович, вы озвучили почтальона Печкина в новой мультипликационной версии «Простоквашино», играете его в фильме. Каков ваш герой?

— Печкин хороший. У него есть набор умилительных защитных реакций, которыми он пытается представить себя хмурым, суровым, педантичным. Но на самом деле у него трогательная душа ребенка, которую он боится раскрыть, хочет сберечь. Иначе бы он в сказке и не оказался.

— Вы описывали его болезненно добропорядочным. Как это?

— Есть люди добропорядочные до болезненности, в ущерб себе и окружающим. Это тоже форма защиты. Такие люди требуют от других того же, чего и от себя. А другие не всегда на это способны. Большинству нужна творческая доля хаоса.

— Приходилось идти на жертвы ради этого фильма?

— Обычно я отказываюсь играть, если придется что-то клеить на лицо — я довольно смешной и страшный без накладных бород и бакенбардов. Но тут сделал исключение — накладные усы, потому что должен соответствовать каноническому образу Печкина.

— Фильм снят в технологии лайф-экшен, где вместо анимации используются реальные объекты. Какие тут нюансы?

— Если в обычном фильме снимают планы крупный, средний и общий, то тут то же самое, кратно помноженное, чтобы была возможность отсканировать пространство, где будет проходить котик или собачка. Часто приходилось говорить с пустым местом. Но это не так сложно, ведь благодаря мультфильму ты понимаешь, в каких интонациях «нарисованные» персонажи могли бы с тобой общаться.

— Как относитесь к современным технологиям?

— С восторгом! Я думаю, человечество этого достойно. Все это будет улучшаться и развиваться. Не стоит этого бояться, но к этому нужен правильный подход. Современные ремейки если не паразитируют на старой теме, то стремятся воссоздать произведение, придав ему дополнительный объем в соответствии с духом времени, не изменяя его, не отказывая ему в детскости. А детскость — это приятие всего нового. В нашем проекте это соблюдено, что подкупает и дает надежду на то, что «Простоквашино» смотрел я, мои дети, внуки посмотрят, а там, надеюсь, и 20 раз правнуки.

— Зачем нужны сказки?

— Сказка — вершина художественного творчества. Это сухая вытяжка из мечты. Сказка задает горизонты. Что-то ты знаешь объективно на личном опыте, что-то обстоятельно по словам друга, что-то опосредованно из газет.... А что-то не знаешь, но понимаешь, что это есть. И от этого тебе либо хорошо, либо плохо. Сказка задает горизонты, где явное смешивается с неявным, и эта грань очень нужна. Сказки делают из наших детей мечтателей. А только мечтателям и фантазерам принадлежит этот мир.

— Чем обусловлен нынешний «сказочный» бум?

— Мир изменился. Глобальный исторический переход в силу естественных эволюционных причин пока не сформировался. Как не сформирован и социум. Поэтому другие жанры выглядят натянуто. Идет спецоперация. Идет глобальная новая экономическая волна, связанная с криптобиржами. У нас есть все. Мир не нуждается в информации, но нуждается в ее систематизации. Также и в вещах наблюдается всемирное забарахление, потому что не отстроена система распределения. Этим будут заниматься еще несколько поколений. Поэтому в ближайшие 10–20 лет сказки будут на волне, как и обычные любовные истории, и еще несколько жанров. Остросоциальные истории появятся потом.

— У вас шестеро взрослых детей и трое внуков. Раньше, когда не было функций родительского контроля, как вы следили за тем, что смотрят дети?

— Я прагматичный человек. Когда детям было лет 8–10, как раз появились смартфоны. Я не поленился и в каждый из их смартфонов закачал лучшие фильмы от 30-х до 90-х годов прошлого века, телепостановки и музыку. Дети — твоя точная копия. Если бы у меня в мои 10 лет был смартфон с родительским контролем, я бы точно нашел способ его обойти. Дети хитрее нас. Нет смысла ограничивать их извне, только объяснением и своим примером. Лично у меня с этим никогда проблем не возникало.

— Судя по биографии, вы почти бесстрашны. Как не бояться?

— Божественная гармония хаоса. В разные времена мной руководили разные порывы. Поначалу было неистовое желание пронзить небеса своим талантом, всем все доказать, себе все объяснить, мир разобрать на атомы…. Потом мной стали руководить животные порывы ворона, который обязан во что бы то ни стало в клюве приносить еду для своих птенцов. Годам к 45 я раздал долги, помог друзьям и занялся саморазвитием: поездил по миру, почитал, позанимался единоборствами. Чуть позже, думаю, я войду в стадию гладкой старческой безответственности, когда можно многое себе позволить, как ребенку.

— Что вас ограничивает, останавливает по жизни?

— Когда мои интересы затрагивают интересы другого человека, я сто раз подумаю. Я не формулирую морально-нравственные постулаты, но инстинктивно понимаю, где перехожу границу. У меня довольно много таких жизненных ситуаций. Я священник, но в какой-то момент понял, что нельзя вводить людей в противоречия. Не будучи амбициозным, не достигнешь успеха в актерской профессии. А если ты состоялся как творческая личность, будешь довольно раздражающим объектом внутри церковной ограды, потому что люди в церкви будут видеть не священника, а Ивана Охлобыстина. Это мое профессиональное проклятие. В жизни каждого есть подобные моменты и вопросы. У меня жизнь выглядит бурно, потому что я все время на виду. Но по уровню эмоционального человеческого накала, мне кажется, у большинства людей схожий градус.

— Дайте совет, как жить «здесь и сейчас»?

— Формула «здесь и сейчас» урезанная. Алхимическая формула полноты бытия: «Здесь и сейчас, тогда и потом». Я не думаю, что существуют универсальные рецепты. Каждый из нас уникален и не стоит предполагать, что произойдет дальше. Как не стоит и советовать кому-то что-то, ссылаясь на свой опыт. Одинаковых дорог нет. Мы любим человека за его особенности, чаще даже за недостатки, чем за достоинства. Надо просто помнить, что ничего не бывает случайным, все уравновешивается. Если ты не голодал — толком не понимаешь, что значит есть. Если не нуждался, не оценишь простые милые вещи, которые можешь позволить себе уже сейчас. И так со всем.

— Ваше новогоднее пожелание нашим читателям?

— Каждый раз я желаю одного и того же: пусть с вами случится все, что сделает вас счастливыми. Я хочу напомнить, что Господь всех нас так любит, что исполняет все наши желания. Правда, он не всегда может разобраться, чего именно хотим. Всем желаю разобраться в себе. Я уверен, с вами произойдет все, чего вы хотите по-настоящему.

ДОСЬЕ

Иван Охлобыстин — актер, режиссер, сценарист. Родился 22 июля 1966 года в Тульской области. Окончил режиссерский факультет ВГИК, мастерская Игоря Таланкина в 1992 году. Дебютировал как актер на экранах в ленте «Нога» режиссера Никиты Тягунова (1991). Сейчас в его актерской фильмографии более 98 фильмов и сериалов, включая: «Даун Хаус», «Холоп», «Интерны», «Недетский дом» и другие.