Алек Болдуин рассказал, как пережил трагедию на съемках фильма «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году на его физическое и психическое здоровье. О своем состоянии 67-летний артист сообщил в подкасте Dopey.

По словам Болдуина, случившееся «сломало каждый нерв в его теле, духовно, финансово, в плане работы и карьеры». «Если бы я начал рассказывать, что происходило с моим здоровьем с 21 октября 2021 года, пришлось бы потратить десять лет жизни», — заявил он.

Актер не стал вдаваться в подробности проблем со здоровьем, но признался, что в какой-то момент не мог даже пошевелиться, предавался самым мрачным мыслям и в течение года дремал днем каждый день.

В 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета боевыми патронами и ранил оператора Галину Хатчинс. Спасти женщину не удалось. Суд признал артиста невиновным.

В октябре Алек Болдуин рассказал, как разбил внедорожник об дерево в престижном районе Нью-Йорка. По его словам, это произошло потому, что его машину подрезал мусоровоз «размером с кита».