«Увидела себя на экране, пришла в ужас»: как Вера Алентова стала звездой

25 декабря не стало Веры Алентовой, народной артистки России, звезды фильма «Москва слезам не верит». Алентову экстренно увезли на скорой во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского. Ей было 83 года. «Лента.ру» вспоминает биографию и лучшие роли Веры Алентовой в театре и кино.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1980)

Кто такая Вера Алентова

Вера Валентиновна Алентова — советская и российская актриса кино и театра, театральный педагог, народная артистка России (1992). Славу ей принесла роль в фильме «Москва слезам не верит» 1980 года, где Алентова сыграла главную героиню Катю Тихомирову.

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым, их дочь Юлия Меньшова тоже играет в кино и театре.

Детство и образование

Вера Быкова — такую фамилию артистка носила до 1969 года — родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. Когда Вере было три года, не стало ее отца Валентина Михайловича, после этого мать Ирина Николаевна увезла девочку в Кривой Рог. Это был не последний переезд: Вера с мамой успели пожить на Украине и в Узбекистане, а после возвращения в РСФСР поселились в Алтайском крае, где Алентова окончила школу.

Когда я была маленькой, мы жили очень трудно, бедно. Всегда. Но тогда все жили очень сложно. Страна жила тяжело. И знаете, что я вам скажу? Бедность — прекрасный воспитатель. Дети очень быстро взрослели Вера Алентова актриса, народная артистка России

Мать Веры была против того, чтобы дочь пошла по стопам родителей и стала актрисой. Повинуясь воле Ирины Николаевны, Вера после школы пыталась поступить в медицинский институт, но вместо учебы устроилась актрисой вспомогательного состава в Барнаульский драматический театр.

Помню, как довольная собой я гордо сообщила родителям: вот вы служите в ТЮЗе, а я теперь — в драматическом. Отчим обрадовался, а вот мама на нас накричала: никаких театров! Это непрофессионально. Хочешь быть актрисой? Собирай вещи — и в Москву. Там много театральных вузов, пробуй! Талантливых возьмут, а если бездарный — то и в театре нечего делать Вера Алентова актриса, народная артистка России

После этого Алентова устроилась на Барнаульский меланжевый комбинат чернорабочей — там будущая народная артистка трудилась год. Наконец, осенью 1960 года вместе с матерью Вера была принята в труппу Орского драматического театра, а уже в следующем году отправилась покорять Москву. Там Алентова поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Здесь же она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Меньшовым, за которого вышла замуж на втором курсе и с которым прожила в браке вплоть до его кончины в 2021 году.

Карьера в театре

На сцене театра Вера Алентова дебютировала в 1960 году: она сыграла роль Майи в постановке «Иркутской истории» в Орском драматическом театре. Окончив в 1965 году Школу-студию МХАТ, Алентова была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служила до конца жизни.

Ее первой ролью на этой прославленной сцене стала Райна Петкова в «Шоколадном солдатике» Бернарда Шоу в постановке Бориса Равенских. А пиком театральной карьеры Веры Алентовой стало многолетнее и плодотворное сотрудничество с режиссером Романом Козаком, в девяти спектаклях которого она была задействована. Среди главных ее работ — моноспектакль «Я — женщина» Виктора Мережко, «Варшавская мелодия», «Недосягаемая» и многие другие. Всего на счету Алентовой более 30 ролей в театре.

Спектакли бывают разные. Это может быть комедия, когда нужно, чтобы умирали в зрительном зале от хохота, это может быть драма. После спектакля нужно, чтобы каждый что-нибудь свое понял. И что-нибудь свое вынес. Потому что люди приходят в театр всегда за чем-то, мне так кажется. Глубоко их волнующим и, может быть, даже не вполне осознанным. Для меня как для актрисы очень важно рассказать историю так, чтобы это была история про каждого сидящего в зрительном зале Вера Алентова актриса, народная артистка России

В 2011 году вместе с мужем, Владимиром Меньшовым, Алентова вышла на сцену в спектакле «Любовь. Письма» — режиссерском дебюте их дочери Юлии Меньшовой. А в 2022 году, к своему 80-летию, Вера Алентова сыграла бенефисную роль — легендарную Хелену Рубинштейн в постановке Евгения Писарева «Мадам Рубинштейн». «К великой радости, к моему юбилею мне выдалось сыграть интереснейшую героиню. Роль сложная. Хотя я думаю, что любая работа, если ей заниматься всерьез, нелегкая», — рассуждала тогда артистка.

Карьера в кино

Кинодебют Веры Алентовой (тогда еще Быковой) состоялся в 1965 году в фильме «Дни летные». В последующие годы она играла в основном эпизодические и второстепенные роли, например, в сериале «Такая короткая долгая жизнь» (1975).

На Киностудии имени Довженко снимали фильм о летчиках-истребителях «Дни летные», я играла Лидию Федоровну. Тогда нам, студентам, учиться и параллельно сниматься в кино запрещали, можно было вылететь из института. Я считала, что это несправедливо. Но когда увидела себя впервые на экране, пришла в ужас. Во время съемок мне казалось, что я свободна в движениях, а на деле — ходила так, словно штырь к спине привязали Вера Алентова актриса, народная артистка России

Мировое признание и всенародная любовь пришли к актрисе в 1980 году после выхода фильма «Москва слезам не верит», где она сыграла главную роль — Екатерину Тихомирову. Картина стала лидером проката и в 1981 году получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, а Алентова была признана лучшей актрисой года.

После оглушительного успеха последовали новые значимые роли. В 1983 году Алентова сыграла в драме «Время желаний» (за что в 1986 году получила Государственную премию РСФСР), а в 1987 году — учительницу в картине «Завтра была война». В 1995 году артистка поразила зрителей, сыграв сразу четыре роли в комедии Меньшова «Ширли-мырли».

В 2000-е годы Вера Алентова активно снималась в телевизионных проектах и даже получила премию ТЭФИ за роль в сериале «И все-таки я люблю…» (2008), а еще стала звездой популярного проекта «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Фильмография Алентовой насчитывает более 30 работ, включая поздние эксперименты, такие как роль в фэнтези «Ампир V» (2022).

Параллельно с актерской работой она преподавала во ВГИКе.

Награды

Государственные награды и звания

1981 — Лауреат Государственной премии СССР — за исполнение роли Екатерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит».

1982 — Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР».

1986 — Лауреат Государственной премии имени братьев Васильевых — за исполнение роли в фильме «Время желаний».

1992 — Почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

2001 — Орден Дружбы.

2007 — Орден Почета.

2012 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

2019 — Медаль Пушкина.

2022 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Общественные награды и премии

1981 — Премия «Сан-Мишель» за лучшую женскую роль на МКФ в Брюсселе (за фильм «Москва слезам не верит»).

2002 — Почетная грамота Правительства Москвы.

2006 — Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» (за роль в спектакле «Счастливые дни»).

2008 — Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Исполнительница женской роли» (за сериал «И все-таки я люблю…»).

2017 — Знак отличия «За безупречную службу городу Москве».

2018 — Нагрудный знак «За вклад в российскую культуру».

2019 — Лауреат актерской премии «Фигаро» в номинации «За служение русскому репертуарному театру».

Личная жизнь

В 1964 году, во время учебы в Школе-студии МХАТ, Вера Алентова вышла замуж за Владимира Меньшова, который был старшее ее на три года.

Отдали 20 рублей ребятам с нашего курса, чтобы они в общежитии чего-то там купили-приготовили. Сами поехали на трамвае в загс. Там открыли двери, нас запустили и открыли шампанское, а я понимаю, что мы 20 рублей отдали, и ни у него, ни у меня денег не было. Нам налили шампанское в бокалы и все время говорили, что оно горькое, я отвечала: «Нет...» В голову не пришло, что нужно поцеловаться. Я думала, как расплатиться за эту бутылку и, не дай бог, чтобы открыли вторую Вера Алентова актриса, народная артистка России

Начало совместной жизни было трудным: молодые люди жили скромно, денег не хватало, приходилось много трудиться. В свободное от театра время Владимир подрабатывал ночным грузчиком в булочной, а Вера вышла на сцену почти сразу после родов.

В таком возрасте у тебя еще нет регалий, тебя никто не поднимает на пьедестал, не говорит, что ты очень талантлив, интересен. И если что-то было по-настоящему хорошо, мы говорили, что это хорошо. Если было плохо — говорили, что плохо. Так поступали и потом, когда кто-то уже поднялся на пьедестал Вера Алентова актриса, народная артистка России

В 1969 году у пары родилась дочь Юлия. После этого Вера Быкова, которая до появления ребенка носила фамилию отца, сменила ее на фамилию матери.

Когда Юлии было около трех лет, измученные бытом и неурядицами, супруги приняли решение расстаться. Официально развод они так и не оформили, но прожили отдельно четыре года и даже начинали новые отношения. «Я получала зарплату 60 рублей, он стипендию — 30. Долго жили в общежитии: я — в своем, он — в своем. Юле было уже три года, когда театр наконец-то дал мне двухкомнатную квартиру. Вот тут-то мы и разошлись, как это часто бывает... На четыре года. Когда родилась Юля, было непросто, денег всегда не хватало. Быт, маленький ребенок — это очень тяжело... Особенно когда "понаехавшие" и когда не к кому обратиться за помощью. Начинаются не капризы, а обязательно обиды. "Почему тебя нет целыми днями дома?" — "Ну я же снимаю постоянно кино!" — "Я понимаю, но я тоже работаю в театре!" И начинается: это все по мелочи, по мелочи.... все настолько банально. Так тяжело на нас давил этот быт, что в какой-то момент мы подумали: может быть, врозь нам будет легче», — вспоминала артистка.

У нас какая-то большая и горячая любовь. И когда мы прожили с ним врозь эти почти четыре года... Я пыталась составить какую-то другую семью. И он пытался. Но ощущение этой очень чистой любви, оно не дало нам сделать последнего шага. Потому что, если бы он женился и у него родился ребенок, я бы никогда в жизни не решилась больше с ним соединить свою судьбу Вера Алентова актриса, народная артистка России

Воссоединение семьи произошло, когда дочь пошла в первый класс. С тех пор Вера и Владимир больше не расставались. Их дочь Юлия Меньшова пошла по стопам родителей, став известной телеведущей и актрисой. Она вышла замуж за актера Игоря Гордина и родила двоих детей — Андрея и Таисию.

Тяжелейшим ударом для Веры Алентовой стала кончина Владимира Меньшова в июле 2021 года от последствий коронавирусной инфекции. Сама актриса в тот же период лежала в больнице и чудом выписалась накануне прощания с мужем. После того, как Меньшова не стало, Алентова не бросила работу и в 2022 году, к своему 80-летию, представила бенефисный спектакль «Мадам Рубинштейн», а еще выпустила автобиографическую книгу «Все не случайно», посвященную памяти любимого мужа.

Почему не стало Веры Алентовой

25 декабря Театр имени Пушкина сообщил, что Вера Алентова ушла из жизни. Ей было 83 года. «Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в театре 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится на сайте театра.

Известно, что артистке стало плохо утром, во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского. Алентовой вызвали скорую помощь, но почти сразу у артистки остановилось сердце — спасти ее врачи не смогли. Предварительно, причиной кончины Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

Церемония прощания с народной артисткой РФ пройдет в Театре имени Пушкина, сообщил худрук Евгений Писарев, дата и время пока неизвестны.