Сергей Безруков рассказал, сможет ли ИИ полностью заменить актера

У популярного актера, художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова много памятных ролей. Но такой, как в шоу-концерте "Высоцкий. Высота", еще не было. Ведь здесь он предстает в качестве аватара. А первое в России музыкальное шоу цифровых аватаров "Высоцкий. Высота", которое покажут на "Live Арене" 28 декабря, вызвало жаркие споры о том, что будет с театром и кино через несколько лет. Не заменят ли цифровые аватары живых актеров? Не перестанут ли люди ходить в театры и на концерты?

Об этом мы поговорили с одним из ключевых участников шоу - народным артистом России Сергеем Безруковым. И о том, почему Владимир Высоцкий остается его кумиром, о памятных ролях и "Хрониках русской революции", о музыкальной группе "Крестный папа и Сергей Безруков" и даже о том, почему он по-прежнему любит читать бумажные книги.

Ваша роль в шоу "Высоцкий. Высота" - ключевая: вы не только поете его песни, но и представляете его образ. Сложно было участвовать в шоу цифрового формата?

Сергей Безруков: Работать с датчиками в пространстве, которое имитирует сцену, для артистов привычно. Сейчас это практикуется во всем мире, мы довольно часто снимаемся на хромакей. Но в этом нет ничего хорошего. Важно создать обстановку, которая будет пробуждать в артисте фантазию. Например, летом у меня были съемки в Хибинах. Вокруг многовековые камни, и это вдохновляет. А в случае работы над цифровым аватаром нужно брать вдохновение изнутри, без помощи внешних атрибутов, это более энергозатратно.

Что касается Высоцкого, то он был и остается моим кумиром. Я вырос на его песнях, сыграл его в фильме "Спасибо, что живой". Поэтому участвовать в шоу "Высоцкий. Высота" мне было проще: я уже побывал в его образе, прожил его в кадре. И когда компания "Цифровые легенды" обратилась ко мне с этим предложением, я сразу согласился: было интересно поработать с такими технологиями.

При создании шоу использовалась компьютерная графика, технологии 3D-скульптинга, с помощью которых создается эффект живого присутствия. Сейчас мы понимаем, что перед нами цифровой аватар, но, я думаю, в ближайшем будущем образ станет совершенно живым. И это, с одной стороны, очень здорово: мы можем увидеть человека-легенду, которого уже нет с нами, и с этой точки зрения у шоу "Высоцкий. Высота" большое будущее. С другой стороны, горько сознавать, что цифровые технологии могут полностью заменить актера в кино.

Единственное пространство, где этого никогда не произойдет, - театр. Я уверен, что в будущем потребность в театре будет колоссальной, потому что там люди могут посмотреть на живое лицо актера, на его перевоплощение, настоящие слезы.

Чем вам особенно запомнится столь необычный проект с аватарами?

Сергей Безруков: Несомненный плюс шоу цифровых аватаров - возможность собрать вместе множество артистов. Я организовывал юбилей Сергея Есенина в Кремле и знаю, как это сложно. Более того, в цифровом шоу можно соединить несоединимое: исполнение самой легенды, Владимира Высоцкого, и звезд эстрады. Я думаю, например, что Григорию Лепсу действительно хотелось бы спеть с Владимиром Семеновичем. У него есть альбомы, посвященные Высоцкому. И его исполнение Высоцкого уникально. Но собрать вместе Григория Лепса, Леонида Агутина, Сергея Шнурова и Полину Гагарину сегодня можно только с помощью такого необычного шоу.

Думаю, следующий этап развития цифровых технологий в формате шоу - дать возможность пообщаться с легендой. Знаменитые вопросы из зала, записки, на которые отвечал Высоцкий, - это была часть его концерта: людям хотелось узнать о нем, послушать истории из жизни. Общение со зрительным залом было традицией того времени. Когда такая возможность появится в шоу - это будет настоящее чудо.

Думаете ли вы использовать искусственный интеллект в Губернском театре?

Сергей Безруков: Цифровые технологии - большая помощь и для театра, и для кино. Например, в фильме Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" оживили старые фотографии. Конечно, это не умаляет достоинств художника-постановщика, который создает живое, подлинное пространство, в точности имитируя начало ХХ века. Реквизиторы с большой любовью собирали вещи, чтобы в кадре показать ту эпоху. А в качестве фона используется оживление пространства старой фотографии. И это здорово, потому что воссоздать реальное пространство старой Москвы или старого Петербурга для съемки можно, но дорого. А с помощью искусственного интеллекта можно оживить фотографию - и у тебя будет абсолютно живая фоновая картинка той же Москвы или Петербурга начала прошлого века.

Мы в Губернском театре тоже используем искусственный интеллект. Например, в спектакле "Хулиган. Исповедь" благодаря искусственному интеллекту оживает фотография старой Москвы - картинка прямо на глазах превращается в документальное кино. И это очень интересно.

Более того, недавно в Кремле прошел юбилейный концерт, посвященный Сергею Есенину. Режиссеры использовали нейросеть, чтобы оживить фотографии легендарных личностей, в том числе современников Сергея Есенина. Например, когда мы читали стихи, посвященные женщинам Сергея Есенина, на экранах оживали фотографии Зинаиды Райх, Айседоры Дункан и Галины Бениславской, Августы Леонидовны Миклашевской.

К сожалению, хроники многих знаменитых людей не сохранились. Мы можем посмотреть хронику живого Есенина, например, на открытии памятника Кольцову, или на пароходе "Париж", когда он путешествовал с Айседорой Дункан, или в Нью-Йорке. Но хроники живого Блока, как и многих других интересных личностей, не существует. А тех, кто помнит их живыми, уже не осталось - все-таки столько лет прошло. Поэтому очень здорово, когда оживают фотографии.

Кстати, мне на день рождения подарили ожившие фотографии - я в детстве и мои молодые родители. Знаете, когда смотришь на самого себя, чувствуешь, как появляется химия - что-то, что невозможно увидеть глазами. Химия существует и в актерской профессии, но там она со знаком плюс. А здесь - со знаком минус: ты понимаешь, что что-то не так. Хотя ожившие фото, конечно, впечатляют.

Вас не пугает, что искусственный интеллект развивается так быстро?

Сергей Безруков: Нет. Как сказал наш президент, самое главное, чтобы искусственный интеллект не отучил детей думать. Это очень справедливое замечание. Иначе есть опасность, что общество разделится на элиту, которая будет развивать искусственный интеллект, и на народ, который будет беспомощно тыкать пальчиками в экран и не сможет ничего делать без искусственного интеллекта - есть, читать, думать, анализировать, фантазировать.

В фильме "Чужой" обыгрывается ситуация, когда искусственный интеллект в образе биоробота просчитывает ситуацию и предлагает отказаться от одного человека ради спасения других. Однако человек, вопреки, казалось бы, разумному решению пожертвовать одним ради многих, отказывается, то есть поступает иррационально, вопреки логике, и тем самым спасает ситуацию. Вот это понятие риска - это совершенно человеческая история. "Слушай, рискованное дело. Рискнем?"

В то же время я вижу, что одиноким людям искусственный интеллект, та же самая Алиса, помогает скрасить одиночество. Тем не менее я думаю, что надо стремиться не пытаться скрасить одиночество, создавая иллюзию дружеского общения с искусственным интеллектом, а бороться с ним с помощью людей. В советские времена одиноких людей брали под опеку, на дом приходили пионеры. Сейчас пионеры на дом не ходят, но есть Алиса - можно общаться с ней.

С другой стороны, мы сами пользуемся Алисой. Например, чтобы узнать погоду. Она тут же порекомендует набор песен для прекрасного утра. Они не всегда совпадают с твоим вкусом, но искусственный интеллект постепенно подстраивается.

Конечно, искусственный интеллект - это то самое необыкновенное чудо, которое заставляет задуматься о будущем. Хотя американцы уже сняли все возможные сценарии будущего. Мне больше всех по душе "Искусственный разум" Спилберга. Но там в образе робота снимался живой человек. И в этом смысле "Высоцкий. Высота" сохраняет этот элемент вовлечения человеческой души.

Как и вы в образе Владимира Семеновича Высоцкого.

Сергей Безруков: Да, оказалось, что воссоздать образ Владимира Семеновича Высоцкого только с помощью цифровых технологий невозможно - необходим актер. Может быть, лет через пять без актера и можно будет обойтись, но я не уверен, что это нужно.

Вы сыграли многих знаменитых людей: Плевако, Пушкина, Высоцкого. Как вы готовитесь к таким ролям?

Сергей Безруков: Во-первых, я не спрашиваю искусственный интеллект - я читаю. Это не всегда бумажные книги - я часто скачиваю материалы из интернета. Но пробегаю все глазами, а не слушаю чужое мнение. Когда ты играешь историческую личность и должен в точности воспроизвести этого человека, все подробности важны. Шаг влево, шаг вправо - невозможно. Слишком велика ответственность.

Я понимаю, что любые воспоминания субъективны - это впечатления одного человека о другом. И тем не менее, анализируя воспоминания, можно попробовать воссоздать образ. Конечно, он не будет в точности таким, каким на самом деле был человек. Но надо стараться и основательно готовиться.

Вы любите бумажные книги?

Сергей Безруков: Конечно, в них есть особая прелесть. Цифровой формат книги никогда не заменит настоящий. Хотя многие люди, особенно из молодого поколения, для которого планшет и телефон - вещи, которые всегда с тобой, со мною поспорят. Когда ты берешь в руки книгу, особенно фолианты или книгу позапрошлого века, - это особое ощущение.

У меня есть полное собрание сочинений Сергея Есенина дореволюционных времен: "Радуница", небольшие брошюры, прижизненные издания. Ты видишь эту пожелтевшую потрепанную бумагу, качество, которое оставляет желать лучшего, - и испытываешь особые чувства, которые возникают при прикосновении к старинным книгам. Иногда и к современным книгам тоже. Бывают очень хорошие иллюстрированные издания. Конечно, иллюстрации часто подменяют твои собственные фантазии, но они и развивают. Это очень интересно.

Вы очень органично выглядите с гитарой, в музыкальном антураже. У вас никогда не было желания на время отодвинуть актерскую карьеру и записать альбом?

Сергей Безруков: У меня есть группа "Крестный папа и Сергей Безруков". Альбомы выложены в интернете, их можно послушать. Мой сын Вася, ему четыре с половиной, всегда просит в машине включить "Папу и "папу"". Ему очень нравится, как я пою.

Мне нравится выступать и быть фронтменом. Но, к сожалению, времени не хватает. Иначе бы я, конечно, "поклубился".

И последний вопрос. После опыта с цифровым аватаром, как вы думаете, смогут ли цифровое и аналоговое в будущем существовать вместе?

Сергей Безруков: Посмотрим. Мне самому интересно. Думаю, это будет очень изящно, правдоподобно и идеально.

Но я думаю, что человек - это создание общественное, и тотальное одиночество для него разрушительно. Поэтому люди будут ходить в театр, сидеть в зале вместе с другими людьми. Они все равно смотрят спектакль вместе. И на "Высоцкий. Высота" люди приходят, в том числе, чтобы побыть вместе, вместе вновь прикоснуться к великому наследию легендарного человека, сообща пережить эти эмоции и вместе порадоваться.