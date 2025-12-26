Кинокритики выбрали лучших сериальных актеров года

В конце года так много разных рейтингов, что невозможно не запутаться. Однако есть те, которые вошли в традицию. Вот уже шестой год отдельно к концу года критики, кинообозреватели и топовые индустриальные блогеры выбирают лучших актера, актрису и открытие года - все это касательно сериалов, вышедших в данном случае в 2025 году. Сегодня опубликовали итоги в категории Лучший сериальный актер года. В опросе (на этот раз для портала DOC.RU) участвовали 22 журналиста и блогера. Они вспомнили около 30 сериальных проектов и так или иначе отметили более 30 актеров.

Больше всего голосов собрал Иван Янковский - его упомянули 12 человек, при этом 10 поставили на первое место, один на второе и один на третье, и один упомянул в комментарии. Итак, Иван, набравший 33 балла, стал лучшим актером сериального сезона-2025.

На почетном втором месте с 8 упоминаниями (второе и третье места) и 13 баллами оказался Александр Петров, чье возвращение в сериальную индустрию ознаменовал проект "Кинопоиска" с говорящим названием "Камбэк". Еще одно возвращение года - только в индустрию, критики оценили 8 баллами: Данила Козловский, "Бар "Один звонок"".

А мы приводим точку зрения и комментарий обозревателя "РГ", автора этих строк, Сусанны Альпериной, которая также участвовала в опросе.

Первое место: Сергей Гилев. В этом году видела его в сериалах "Хирург", "Маяк", "Тоннель". Это не говоря уже о фильмах. Один из артистов, каждая встреча с которым доставляет большое удовольствие. Профессионал!

Второе место: Дмитрий Чеботарев. Еще в начале года, когда увидела Дмитрия в сериале "Улица Шекспира", писала о том, как он поднабрал "актерской мускулатуры". На наших глазах "просто красавчик" перерождается в большого артиста.

Третье место: Александр Яценко. Из сериалов - "Обнальщик". Появление Яценко на экране попадает в каждый нерв зрителя. Это особый дар.

Далее в топе: Артем Быстров ("Лихие 2"), Павел Попов ("Золотое дно 2", "Высокий сезон", "Три сестры"), Алексей Гуськов, "Золотое дно 2"), Риналь Мухаметов ("Танго на осколках"), Сергей Марин ("Константинополь", "Дорогой Вилли", "Гостья").

Антон Васильев в этом году участвовал во многих проектах - выделим его роли тележурналиста в сериале "Подслушано в Рыбинске". Громкое возвращение у Данилы Козловского - в сериале "Бар "Один звонок", где он еще и продюсер. Мужской ансамбль сериала "Аутсорса" - очень яркий. От Виталия Коваленко и Сергея Уманова до Эльдара Калимулина и Данилы Стеклова. Герои просто впечатываются в память. Дмитрий Нагиев и Никита Касьяненко (герой Нагиева в молодости) - хороши и правдивы в сериале "Актерище". Артур Бесчастный - в сериале "Опасная близость". Григорий Чабан и Даня Киселев производят большое впечатление в сериале "Доктор Вера". Ростислав Бершауэр демонстрирует высокий профессионализм в "Гипнозисе". А Кирилл Кяро и Александр Устюгов - в "Константинополе".

Что касается Ивана Янковского и Юрия Стоянова - много сериальных проектов в этом году у каждого из них, и все на хорошем уровне.

И, конечно же, дуэт Рузиля Минекаева и Тимофея Трибунцева в "Подслушано в Рыбинске", без них 2025-й сериальный год не был бы самим собой.