Как Джим Керри стал главным героем невероятного фильма

В новогодние праздники тысячи россиян пересматривают фильмы, которые передают через экран неповторимую праздничную атмосферу. Одним из таких шедевров является кинолента «Как Гринч украл Рождество». О том, как Джим Керри смог воплотить незабываемый образ и какой хаос происходил на съёмочной площадке, пишет RadarOnline.

Фантастическая комедия 2000 года создана по мотивам любимой многими книги доктора Сьюза, вышедшей в 1957 году. Режиссёром картины выступил Рон Ховард, а закадровый текст блестяще озвучил Энтони Хопкинс.

В 1998 году был запущен конкурс на создание экранизации «Гринча» в формате игрового кино, установив жёсткие требования. Одри Гейзель, супруга покойного автора книги, в 1999 году посетила съёмочную площадку фильма «Человек на Луне», где работал Керри. Актёр настолько глубоко погрузился в образ Энди Кауфмана, что говорил о «Джиме» в третьем лице.

Позже Рон Ховард вспоминал один впечатляющий случай: Керри сначала отвернулся, а затем медленно повернулся обратно, продемонстрировав безошибочно узнаваемое лицо Гринча — исключительно за счёт мимики. Вскоре после этого Гейзель дала разрешение на экранизацию. Для режиссёра тот момент стал переломным: Керри неизменно оставался его единственным кандидатом на роль.

«Если бы Одри отвергла Джима, — признался Ховард, — я бы поборолся за права на экранизацию, а затем отказался от режиссуры. Я был уверен, что только он подходит для этой роли».

Ховард превратил 11 съёмочных павильонов в сверкающий мир Ктограда. На тот момент это была самая масштабная физическая декорация в истории кинематографа. Легендарный мастер по гриму Рик Бейкер разработал костюм Гринча, однако представители студии опасались, что Керри «потеряется» в нём.

Комбинезон из спандекса, покрытый зелёными волосками яка, в сочетании с тяжёлым гримом для лица, по словам актёра, ощущался как «ежедневное погребение заживо».

«Я вернулся в свой трейлер, пробил ногой стену и сказал Рону, что не смогу сниматься в этом фильме», — вспоминал актёр.

Стресс Керри во время гримирования в один момент достиг такой силы, что один из художников даже ушёл в отпуск. Чтобы помочь актёру развить выносливость, продюсер Брайан Грейзер пригласил бывшего сотрудника ЦРУ для проведения специальных тренировок.