Джессика Альба рассказала о самой ужасной сцене в «Фантастической четверке»

Актриса Джессика Альба известна многими ролями, но долю известности ей принёс образ Сьюзан Шторм в дилогии «Фантастическая четвёрка», которая вышла в нулевые.

Альба рассказала о самой ужасной сцене, в которой ей пришлось сниматься в «Фантастической четвёрке» 2005 года. Речь про фрагмент, когда Сьюзан разделась на мосту перед всеми людьми, чтобы стать невидимой.

Я считала это ужасным. Это было очень унизительно в реальной жизни. Выросла в консервативной семье, сама по себе я довольно скромный человек. Несколько недель боялась этой сцены.

Впрочем, несмотря на эту сцену, Джессика в ней благополучно снялась, а саму Сьюзан она назвала примером сильной женщины, которая способна одновременно любить и заботиться о других, дать отпор кому угодно.