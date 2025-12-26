Кто пел песни в российских версиях диснеевских мультфильмов?

Девяностые годы принесли на экраны десятки самых разных мультфильмов и мультсериалов, о которых советским детям приходилось только мечтать. Разумеется, многим до сих пор памятны музыкальные заставки из шедевров Disney, «Дятла Вуди, «Тома и Джери, «Чипа и Дейла и многих-многих других. Кто из мальчишек и девчонок не воспроизводил запоминающиеся мелодии перед просмотром новых серий? Вспоминаем самые хитовые мелодии детства в материале MIR24.TV.

Валерий Панков — «Чип и Дейл (1991), «Утиные истории (1991), «Мишки Гамми (1992), «Чудеса на виражах (1992), «Каспер и его друзья (1993)

Именно Валерий Панков — певец с четырехоктавным звуковым диапазоном — стал настоящим музыкальным голосом первых диснеевских мультфильмов, которые начали выходить на экраны Центрального телевидения. Сам Панков участвовал в телевизионном кастинге и оказался лучшим из числа 30 претендентов. «Утиные истории, «Чип и Дейл, «Мишки Гамми, «Чудеса на виражах — во всех перечисленных мультфильмах звучат песни в исполнении Панкова.

В нескольких случаях в эфире сначала звучала английская версия композиций, а под конец показа — русские варианты в исполнении Сергея Минаева («Утиные истории) и Николая Парфенюка («Чип и Дейл).

Кстати, благодаря исполнению песен в первых мультфильмах Disney Валерий Панков обрел популярность на все девяностые годы, он участвовал в детских шоу и был частым гостем на многих телевизионных передачах.

Мурат Насыров — Черный плащ (1993), Утиные истории (1994)

Черный Плащ!

Только свистни — он появится!

Черный Плащ!

— Ну-ка, от винта!

Черный Плащ!

Грозный Черный Плащ!

За четыре года до суперхита «Мальчик хочет в Тамбов Мурат Насыров подрабатывал записями песен для телевидения. Именно его голос звучит на музыкальной заставке про тайного защитника Сент-Канара — Черного плаща («Десницы судьбы и ужаса, летящего на крыльях ночи).

Также именно Насыров спел новую вступительную песню (третий вариант после Панкова и Минаева) к третьему российскому сезону «Утиных историй в 1994 году.

Евгений Головин и Сергей Донец — «Черепашки Ниндзя (1993)

Этот дуэт пел хорошо памятные нам сегодня «Мы не жалкие букашки, суперниндзя-черепашки. Сергей Головин имеет звание Заслуженного артиста России, в советское время работал в Москонцерте, много гастролировал и снимался в теле- и радиопередачах. Позднее пел в ресторанах. Про актера Сергея Донца на сегодняшний день практически ничего не известно.

Группа «Вокал-бэнд — «Новые приключения Винни-Пуха (1993)

Яркую вступительную песню про Винни-Пуха («Лакомка Винни-Пух, с ветки на землю бух) в собственной аранжировке записал джазовый квартет «Вокал-бэнд, созданный в начале девяностых. Состав ансамбля следующий: солисты Каринэ Габриэлян, Инна Цехановская, Дмитрий Курносов (лидирующий голос) и Валерий Константинов. Кроме «Винни-Пуха группа также записала песни для фильма «Чарли и шоколадная фабрика, а также выступала в качестве бэк-вокалистов на концертах известных эстрадных звезд: Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Певец и композитор, актер театра и кино Антон Деров — обладатель сильного голоса, который звучал в мультфильме про Аладдина: «Арабская ночь, волшебный Восток.... Именно голос Дерова никого не оставлял равнодушным. Он принимал участие в озвучивании героев и других мультфильмов: «Крутые бобры, «Ллойд в космосе и «Легенда о Тарзане.

