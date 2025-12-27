Сигурни Уивер рассказала об инциденте на съемках «Чужих»

Издание The New York Times взяло интервью у знаменитой актрисы Сигурни Уивер («Аватар»). Она рассказала об одном инциденте, который произошёл во время съёмок фильма «Чужие» 1986 года.

По словам артистки, между режиссёром Джеймсом Кэмероном и другой молодой актрисой возник конфликт на съёмочной площадке. Постановщик накричал на неё, но Уивер выступила против такого поведения. Она заступилась за актрису, высказав претензию к режиссёру.

«Я подошла к Кэмерону и сказала: "Знаешь, когда ты кричишь на одного из актёров — ты кричишь на всех нас. Поэтому пойми, её работа была очень сложной. Сними пока что-нибудь другое, а она ещё привыкнет делать так, как ты хочешь"».

Уивер отметила, что Джеймс Кэмерон во время съёмок «Чужих» не был опытным режиссёром. Она рассказала, что постановщик со временем стал мягче к актёрам.