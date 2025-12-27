Звезды «Очень странных дел» назвали любимые фильмы

Звёзды «Очень странных дел» назвали любимые фильмы
Портал Letterboxd взял интервью у звёзд сериала «Очень странные дела» Наталии Дайер (Нэнси), Чарли Хитона (Джонатан), Джо Кири (Стив) и Майи Хоук (Робин). Актёры назвали по четыре любимых фильма.
Так, Наталия Дайер назвала лучшими фэнтезийную драму «Запределье», аниме «Ходячий замок», классический мюзикл «Поющие под дождём» и культовых «Пиратов Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины».
Любимые фильмы Наталии Дайер
- «Запределье» (2006).
- «Ходячий замок» (2004).
- «Поющие под дождём» (1951).
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003).
Чарли Хитон же очень любит музыкальную комедию «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса», драму «Кес», боксёрский фильм с Сильвестром Сталлоне «Рокки» и супергеройскую картину Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».
Любимые фильмы Чарли Хитона
- «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса» (2007).
- «Кес» (1969).
- «Рокки» (1976).
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).
Майя Хоук заявила, что предпочитает смотреть детские фильмы. Потому актриса назвала лучшими мультфильм «Суперсемейка», классическую комедию «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», анимационный «Бесподобный мистер Фокс» и мультфильм «Робин Гуд».
Любимые фильмы Майи Хоук
- «Суперсемейка» (2004).
- «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971).
- «Бесподобный мистер Фокс» (2009).
- «Робин Гуд» (1973).
Джо Кири выбрал свои четыре любимых фильма. В его список попали комедия «Под кайфом и в смятении», культовый хоррор «Чужой», драма «Оставленные» и эпический фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон».
Любимые фильмы Джо Кири
- «Под кайфом и в смятении» (1993).
- «Чужой» (1979).
- «Оставленные» (2023).
- «Барри Линдон» (1975).