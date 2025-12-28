Почему Брижит Бардо считала уход из кино лучшим своим решением в жизни

Французская актриса Брижит Бардо уход из киноиндустрии считала лучшим решением в своей жизни. Сегодня, когда стало известно о ее смерти, французские СМИ вспоминают ее высказывания.

«Это лучшее решение в моей жизни, — заявила она Le Monde в 2018 году, комментируя то свое решение. — Даже простое чтение сценария вызывало у меня тревогу, и в течение примерно двадцати лет, что я снималась в фильмах, у меня был ком в животе, и в начале каждой съемки у меня появлялся герпес. Всегда с этим же чувством пустоты».