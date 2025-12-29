Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал, кто вдохновил его на роль злодея в «Очень странных делах»

Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Векны и Генри Крилла в «Очень странных делах», рассказал, кем именно вдохновлялся, чтобы сыграть злодея наиболее гармонично в пятом сезоне.

По словам Джейми, главным источником вдохновения для образа Генри в новых сериях стал Джим Джонс, лидер культа «Народный храм».

Джим Джонс был для меня одним из первых ориентиров. Он присутствовал на моей доске вдохновения, даже в отношении некоторых вещей, которые он говорил, когда все дети были перед ним. В некоторые моменты я думал: «Сказать ли мне слово «вы» или «мы»? Мы теперь семья». Это действительно мрачно!

Семь серий финала «Очень странных дел» уже доступны, последний эпизод выпустят в России в ночь с 31 декабря на 1 января.