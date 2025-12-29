Умерла страдавшая болезнью «хрустального человека» актриса Мелани Уотсон

В минувшую пятницу, 26 декабря, в Колорадо-Спрингс на 58-м году жизни скончалась актриса Мелани Уотсон Бернхардт. Об этом сообщил ее брат Роберт Уотсон.

© Соцсети

Уотсон Бернхардт родилась с несовершенным остеогенезом, известным как болезнь «хрустального человека», что делает кости особенно хрупкими. Из-за этого диагноза она использовала инвалидную коляску для передвижения.

По словам Роберта Уотсона, его сестру госпитализировали из-за некоего кровотечения, однако ее состояние в больнице ухудшилось. Врачи приложили все усилия, но спасти ее не удалось, передает портал People.

Поклонники ситкома «Различные ходы» помнят Мелани Уотсон Бернхардт по роли Кэти, которую она сыграла в четырех эпизодах, причем 182-й эпизод был назван в честь ее персонажа. Сериал выходил с 1978 по 1986 год, главные роли исполняли Гэри Коулман и Тодд Бриджес. Сюжет сосредоточен на жизни миллионера Филлипа Дрюмонда, его дочери-подростка Кимберли и их домохозяйки Эдны Гарретт. Дрюмонд взял на воспитание двух сыновей своей покойной домработницы-афроамериканки.

После работы над «Различными ходами» Уотсон Бернхардт завершила свою актерскую карьеру. В 1994–1996 годах она была замужем за Роджером Бернхардтом. Актриса также помогла создать благотворительную организацию, занимающуюся обучением служебных собак для помощи людям с ограниченными возможностями.