Лукерья Ильяшенко нашла в России город с самыми красивыми мужчинами

Лукерья Ильяшенко раскрыла, где в России живут самые красивые мужчины. Наиболее привлекательных представителей сильного пола актриса обнаружила на съемках четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти», где она вернулась к роли капитана полиции Кати Земцовой, вместе с бывшим священником Сергием (Роман Маякин) борющейся с потусторонними силами. Съемки проходили в Казани.

- Экспедиция была довольно короткой, было холодно, но Казань — потрясающий, очень красивый город. Кстати, оказалось, что в Казани — самые красивые мужчины в стране: те самые красавцы с небесно-голубыми глазами и темными кудрявыми волосами, — заявила она.

Кроме того, Лукерья Ильяшенко порадовалась возвращению к работе с полюбившейся командой:

- Особенно я люблю работать с режиссером Кириллом Кузиным — мне, как женщине, всегда хочется выглядеть хорошо, и Кирилл действительно умеет снимать меня выгодно и подбирать отличных операторов. Ну и, конечно, я очень люблю Рому Маякина. Аскар Ильясов – потрясающий. Тот тип актера, которому ничего не надо делать, он органичен как собака! Пусть он на меня не обижается, но стоит ему войти в кадр — и начинается настоящее кино, от него буквально веет породой.

Роман Маякин в свою очередь намекнул, что в сериале появится размышление на тему, почему Сергий такой, почему он неоднозначный персонаж с пороками и зависимостями:

- И я надеюсь, что мы будем открывать темную сторону Сергия, бороться с ней, и зритель сможет получить полезную информацию, в чем-то узнает себя. Мы все люди, в нас есть хорошее и плохое. Не нужно это отвергать, нужно признавать, изучать. Надеюсь, что у нас получится это сделать.

Кроме того, Роман Маякин положительно отозвался о возвращении Кирилла Кузина в режиссерское кресло.

- Кирилл Кузин снимал первые два сезона, потом режиссер менялся, и сейчас Кирилл вернулся. Конечно, с каждым новым режиссером и стилистика меняется, съемки идут по-новому, по-другому, но не хуже и не лучше. Тем не менее возвращение Кирилла — это что-то из разряда «папа вернулся». Я всегда радуюсь, когда в нашей истории появляются новые персонажи, потому что это новое развитие, новая энергия для истории. Мне хочется, чтобы к нам приходили разные артисты, которые тоже хотят похулиганить и по-новому раскрыться по-актерски, — поделился он.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера сериала «Сергий против нечисти. Зов предков» состоится на «Кион» 5 января 2026 года. В новом сезоне действие сериала впервые выходит за пределы Москвы: герои отправляются в Казань, где сталкиваются с фольклорной нечистью из татарской мифологии.