Актриса Екатерина Шпица рассказала, как внешность влияет на ее работу

Несмотря на моложавую внешность, актриса Екатерина Шпица, которой исполнилось 40 лет, видит в этом не столько удачу, сколько профессиональное препятствие. В личном интервью она раскрыла, почему юное лицо стало бременем, и привела примеры упущенных ролей из-за своей внешности.

Шпица поделилась убеждением, что многие не воспринимают её как интеллектуально развитого человека, хотя она к этому стремится. По её мнению, из-за внешности требуется более тесное общение, чтобы люди могли увидеть её истинную сущность.

Основная проблема, как отмечает актриса, заключается в несоответствии между её внешностью, возрастом и жизненным опытом. Ей сложно получать роли, соответствующие её годам, так как ей чаще предлагают персонажей значительно моложе.

Актриса в интервью "Радио 1" провела аналогию с желанием изменить свою внешность: когда волосы кудрявые, хочется прямые, и наоборот. Она предполагает, что многие зрители считают, что ей повезло, но сама она ощущает это как ограничение.

Шпица рассказала о конкретном и неловком случае из своей практики. Продюсер пригласил её на пробы на роль матери 16-летнего подростка. Несмотря на то что у актрисы самой сын почти 14 лет, она отнеслась к предложению скептически, но согласилась попробовать.

По словам Шпицы, после прочтения сценария она поняла, что не подходит на эту роль. На пробах, когда её поставили рядом с претендентом на роль сына, они выглядели как старшая сестра с братом. Несмотря на качественное исполнение, её внешность не соответствовала требованиям роли.

Этот и другие подобные случаи научили Шпицу ценить своё и чужое время, отказываясь от заведомо проигрышных вариантов.

Таких ситуаций было достаточно много. И по прошествии времени я стала сразу беречь время и других людей, и свое, и просто очень вежливо сразу отказываться, понимая, что как бы я не была готова, мне все равно потом будет немножко больно, - заключила она.