Энтони Хопкинс отметил 50-летие трезвости

Двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс обратился к поклонникам с традиционным видеопосланием. В новом ролике актёр рассказал, что ровно 50 лет назад принял решение полностью отказаться от употребления алкоголя после инцидента, который едва не стоил ему жизни.

Хопкинс признался, что в тот день сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и чудом избежал гибели. Именно это событие заставило его осознать наличие зависимости и кардинально изменить образ жизни.

Моя проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время — ведь ровно 50 лет назад я чуть не погиб за рулём. Я понял, что зашёл слишком далеко. Это был алкоголизм.

Хопкинс также обратился к людям, сталкивающимся с похожими проблемами, призвав их не скрывать зависимость, а выбирать трезвость.

Выбирайте жизнь, а не противоположность ей. Жизнь, жизнь, жизнь и ещё раз жизнь. А ещё через два дня мне исполнится 88 лет. Так что, может, я всё-таки сделал что-то правильно.

Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года. Актёр неоднократно подчёркивал, что отказ от спиртного стал фундаментом его долголетия и успешной карьеры. Британец продолжает активно сниматься в кино: широкой публике он известен по культовым ролям в фильмах «Молчание ягнят», «Отец», «Ганнибал» и сериале «Мир Дикого Запада».