Актриса Ева Смирнова рассказала о съемках в «Чебурашке 2» и любимых сценах

Фильм «Чебурашка 2» затрагивает множество глубоких тем, однако сказочность вытягивает всю грусть из картины, отметила в беседе с НСН актриса Ева Смирнова. Она исполнила в проекте роль Сони, внучки Риммы Шапокляк.

Новый фильм Дмитрия Дьяченко представили в кинотеатрах с 1 января 2026 года, и уже к утру 2 января картина собрала в новогоднем прокате миллиард рублей (с учетом предпродаж на следующие дни). В продолжении среди прочего Чебурашка сбегает в горы вместе с внуком Гены Гришей и Соней. Шапокляк и Гена объединяются, чтобы найти детей. Смирнова отметила, что сценаристы вложили в картину много смелых идей.

«"Чебурашка 2" — довольно сложный проект, учитывая количество графики, приключений, размах и фантазию сценаристов. Они не скупились, вложили во второй фильм все то, что хотели снять за несколько лет, но мы не боимся препятствий и трудностей! В новом фильме затронуты очень глубокие темы, зрителю будет, о чем подумать. Однако сказка вытягивает всю грусть из этой картины», - рассказала она.

По словам собеседницы НСН, при работе над фильмом было много натурных съемок, которые требовали особой подготовки. При этом путешествие, в которое отправляются герои, способствует их трансформации.

«Все сцены фильма крутые, потому что все они очень масштабные. Подготовка к каждой из них была сложной, учитывая, в каких местах мы снимали, а это — горы, реки, леса, озера. Лично мне больше всего запомнились речные съемки и съемки в горах. Моя героиня Соня меняется по ходу развития сюжета. Каждый человек, даже самый веселый и добрый, поменяется в таком тяжелом путешествии», - заявила Смирнова.

Ранее актриса Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, заявила «Радиоточке НСН», что в картину вложено много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.