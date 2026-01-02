Стример Бустер появился в новогоднем фильме «Хозяйка нейросети»

30 декабря на «Первом канале» состоялась премьера новогоднего музыкального фильма «Хозяйка нейросети». В ленте появилось множество знаменитостей, среди которых был популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев.

В картине блогер сыграл самого себя. В небольшой сцене показано, как Бустер запускает свою трансляцию. Помимо стримера, в фильме снялись певица Zivert, блогер Валя Карнавал, рэпер Toxi$ и другие знаменитости.

Сюжет «Хозяйки нейросети» повествует о хакере Даниле, которому надоел реальный мир. В канун Нового года она оказывается внутри нейросети, из которой сбежала искусственная Хозяйка. Она мечтала жить как обычные люди и устраивать праздники, потому решила поменяться с Данилой местами.