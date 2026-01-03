Гейтен Матараццо рассказал о просмотре финала «Очень странных дел»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Гейтена Матараццо. Он рассказал, как смотрел финал культового шоу.

По словам актёра, он пошёл на просмотр заключительной серии в кино вместе со своей семьёй. Матараццо отметил, что пришёл на сеанс в костюме Гринча, чтобы никто его не узнал. Но из-за того, что кинотеатр был маленький, зрителей было немного, потому он снял маску.

Я ходил на финал «Очень странных дел» в кино с мамой, братьями и сёстрами, когда навещал семью в Джэксонвилле на праздники. Мы специально забронировали места в ближайшем кинотеатре. Сам кинотеатр был довольно маленький, так что там было всего четыре или пять других семей. Я пришёл в костюме Гринча, так что меня никто не узнал. Но кинотеатр оказался достаточно маленьким, поэтому я подумал: «Да ладно», и снял маску.

Восьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. Он стал финальным для всего шоу.