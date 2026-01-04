Майли Сайрус рассказала о работе над саундтреком к «Аватар:у Пламя и пепел»

Майли Сайрус рассказала, что её музыка всё чаще попадает в кино не по воле случая, а благодаря личной инициативе. В интервью изданию People певица призналась, что сама предлагает режиссёрам и продюсерам свои треки — и этот подход уже принес ощутимые результаты. Так, на выставке D23 Expo в 2024 году Сайрус напрямую обратилась к Джеймсу Кэмерону с идеей сотрудничества. Итогом разговора стало то, что её композиция Dream As One вошла в саундтрек фильма «Аватар: Пламя и пепел».

Похожим образом сложилась история и с другой работой артистки. Майли лично связалась с Джейми Ли Кёртис, после чего её песня Beautiful That Way, впоследствии номинированная на «Золотой глобус», прозвучала в драме «Шоугёрл» с Памелой Андерсон в главной роли.

По словам Сайрус, она сознательно посещает крупные светские события (включая церемонию «Оскар» 2025 года), чтобы знакомиться с представителями киноиндустрии и предлагать себя как автора саундтреков.