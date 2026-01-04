Ди Каприо высказался о будущем кинотеатров

Голливудский актёр и лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо поделился пессимистичным прогнозом относительно будущего кинопроката. В интервью изданию The Times артист выразил опасение, что традиционные кинотеатры рискуют утратить статус массового развлечения.

По мнению Ди Каприо, индустрия претерпевает фундаментальные изменения из-за развития стриминговых сервисов. Актёр провёл параллель между возможной судьбой кинозалов и джаз-барами — заведениями, которые со временем стали интересны лишь узкому кругу ценителей.

Всё меняется с молниеносной скоростью. Сначала из кинотеатров исчезли документальные фильмы. Теперь же драматические ленты показывают лишь в течение ограниченного времени, а люди ждут, чтобы посмотреть их сразу на стриминговых платформах. Кинотеатры могут стать такими же нишевыми, как и джаз-бары.

При этом Ди Каприо выразил надежду, что режиссёры с уникальным авторским видением всё же сохранят возможность демонстрировать свои работы на больших экранах.