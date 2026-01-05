«Проклятие Гарри Поттера»: как сложилась судьба Руперта Гринта

Руперту Гринту едва исполнилось 11 лет, когда его утвердили на роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. За 10 лет съемок он стал всемирно известен как лучший друг мальчика, который выжил, и заработал несколько десятков миллионов долларов. Однако актер вспоминает съемки в проекте отнюдь не с теплыми чувствами. Слава и деньги не сделали его счастливым, а после завершения поттерианы он и вовсе потерял себя. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Гринт сумел справиться с длительным творческим застоем, примирился с собой и обрел новые смыслы жизни, несмотря на депрессию и проблемы с алкоголем.

«Иногда мне хотелось стать невидимым»

Финальная часть приключений Гарри Поттера и его друзей вышла в прокат в 2011 году. После этого Руперт Гринт, сыгравший немного неуклюжего, но милого Рона Уизли, практически пропал с экранов. Спустя шесть лет, когда зрители о нем почти забыли, а критики поставили жирный крест на его карьере, актер дал большое интервью, в котором рассказал, как съемки в этом проекте изменили его жизнь.

Он признался, что практически не помнит жизнь до съемок в поттериане, то есть время, когда он был обычным ребенком из многодетной британской семьи. После того как Гринта утвердили на роль Рона Уизли, ему пришлось отказаться от привычного образа жизни и бросить школу. И с этого момента все пошло наперекосяк.

«Это было странное время, я был полностью поглощен съемками. Мне кажется, я потерял настоящего себя на этом пути. Иногда мне хотелось стать невидимым и просто пойти, скажем, на барбекю с друзьями. Но это трудно сделать до сих пор», — Руперт Гринт.

Гринт признался, что работа над «Гарри Поттером» далась ему настолько непросто, что после выхода первых четырех фильмов он был близок к тому, чтобы покинуть проект. Кроме того, юный актер был сильно напуган тем, что окружающие видели в нем исключительно его героя. Да он и сам в какой-то момент осознал, что уже с трудом отделяет себя от своего персонажа.

Тяжелое бремя народной любви

До начала съемок в поттериане Руперт Александр Ллойд (полное имя актера) жил самой обычной жизнью и, по его признанию, был очень счастлив. В детстве он, старший из пяти детей в семье домохозяйки и торговца сувенирами, не грезил о славе и красных ковровых дорожках.

Его заветной мечтой было стать продавцом мороженого. Однако в младшей школе мальчик начал посещать драмкружок и благодаря участию в театральных постановках по-настоящему увлекся актерской игрой. А потом был кастинг на роль Рона Уизли.

Поиски актеров для участия в экранизации романа «Гарри Поттер и философский камень» начались в 1999 году. Гринт, обожавший романы о юном волшебнике, узнал о прослушивании из новостей и решил во что бы то ни стало заполучить роль Рона Уизли.

Чтобы произвести впечатление на кастинг-директоров и автора книг Джоан Роулинг, он, помимо стандартного резюме, записал видеоролик, в котором зачитал рэп собственного сочинения о том, почему именно он должен сыграть лучшего друга Гарри. Мальчик не прогадал: его действительно заметили и пригласили на очный этап прослушивания. В итоге Руперт, до этого никогда не снимавшийся даже в рекламе, получил роль мечты.

«Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат в 2001 году и мгновенно стал сенсацией. Он собрал в кинотеатрах более одного миллиарда долларов и принес Руперту Гринту сразу две награды — Satellite Award и Young Artist Award.

В последующие три года Гринт снялся еще в двух частях легендарной кинофраншизы. От фильма к фильму его актерская игра становилась все более уверенной и глубокой, что неоднократно было отмечено зрителями.

Руперт не раз признавался, что ему очень нравилось сниматься в первых картинах поттерианы — в том числе и потому, что, перевоплощаясь в юного волшебника, он забывал о своей собственной стеснительности. Однако во время работы над фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана» он впервые начал ощущать темную сторону славы. Актер все чаще испытывал дискомфорт от возросшей популярности и всеобщего внимания.

«Вся эта история с прессой и красными ковровыми дорожками все сильнее тяготила меня. Я был юн и очень много работал. Помню, как часто в перерывах между дублями мне хотелось просто уйти. Я думал, что все это отнимает слишком много сил и не подходит мне», — Руперт Гринт.

Кроме того, Гринта, как и других звезд фильмов о «Гарри Поттере» Эмму Уотсон и Дэниэла Рэдклиффа постоянно преследовали мечтавшие заполучить сенсацию журналисты. В таблоидах то и дело появлялись новости, что легендарная троица подсела на наркотики и начала злоупотреблять алкоголем.

«По мере того, как я становился старше, я чувствовал, что все больше людей хотят втянуть меня в какой-нибудь крупный скандал за кадром. Мне казалось, что люди ждали, что я слечу с катушек, но этого никогда не произойдет», — жаловался актер в интервью.

После окончания съемок в четвертом фильме франшизы Гринт настолько устал от пристального внимания, что даже задумался о том, чтобы покинуть проект.

«У меня было такое чувство, что я упустил много нормальных, обыденных вещей. Я потерял связь со многими друзьями из школы. Я хотел снова немного пожить. Я никогда не был суперамбициозным», — рассказал он впоследствии.

Жизнь без Голливуда

Заключительная часть поттерианы вышла в 2011 году и побила рекорды по кассовым сборам, став четвертым самым прибыльным фильмом всех времен. Критики хвалили Гринта за глубину его образа, а его игру Мартин Скорсезе. Сам же Гринт к моменту выхода «Даров смерти» чувствовал себя единым целым со своим персонажем и к концу съемок уже не исполнял роль, а практически был самим собой. Однажды он даже признался, что легко отзывается на имя Рон.

«Я не понимал, где заканчивается реальность. Мне казалось, что Рон Уизли — это часть меня, а грани между нашими личностями стерты», — Руперт Гринт.

После завершения проекта Гринт чувствовал себя так, будто «вышел из тюрьмы после 10-летнего заключения». Однако вскоре облегчение сменилось потерянностью. Дело в том, что актер просто не знал, что ему делать дальше. Он считался самым талантливым из легендарной троицы юных волшебников и первым начал сниматься в проектах, не связанных с поттерианой.

Так, в 2002 году он сыграл чудаковатого вундеркинда с отсутствием обоняния в комедии «Гром в штанах», в 2006 году предстал в образе мрачного подростка в «Уроках вождения», в 2009 году перевоплотился в сердцееда в фильме «Вишневая бомба», а еще год спустя — в ученика преступника в «Дикой штучке». Хотя все четыре картины были прохладно приняты зрителями, актерская игра Гринта в них оценивалась положительно.

Однако к началу 2010-х годов ситуация изменилась. В то время как Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон вовсю пробовали себя в других амплуа, активно снимались в кино и различных телешоу, представляли модные бренды, самый талантливый из их трио так и остался Роном.

Актер считал причиной своей невостребованности то, что он не похож на большинство голливудских знаменитостей. Он не хочет переезжать в США, не тратит миллионы на дорогие автомобили и брендовые вещи и, как истинный британец, тщательно оберегает свою приватность.

Но ключевой проблемой все же стало отсутствие интересных сценариев. Режиссеры предлагали Гринту десятки ролей, но все они были однотипными. Он же мечтал вырваться за рамки образа Рона Уизли и сыграть серьезных, глубоких персонажей.

Совсем без работы актер, конечно, не сидел, но в 2010-х годах снялся всего в четырех фильмах (только в двух из них — в главных ролях). Эти картины прошли в прокате практически незамеченными и были более чем прохладно оценены критиками. Чуть лучше дела обстояли на малых экранах. В этот период Гринт сыграл в таких заметных шоу, как «Городские легенды», «Убийства по алфавиту», «Большой куш», «По болезни», но повторить успех «Гарри Поттера» на телевидении не смог. Также в 2014 году актер успешно дебютировал на Бродвее.

Поначалу Гринту нравилось, что у него появилось больше свободного времени. Он наслаждался жизнью, Великобритании.

«Это была мечта моего детства. Чтобы иметь возможность продавать мороженое, я получил лицензию. После этого накупил мороженого и разъезжал по округе, бесплатно раздавая любимое лакомство», — Руперт Гринт.

Бизнесмен-неудачник

В 2011 году Гринт также решил попробовать себя в качестве бизнесмена. В надежде получать стабильный доход вне зависимости от гонораров за съемки он приобрел бутик-отель в Лондоне. Однако этот бизнес потребовал миллионных вложений, но оказался абсолютно убыточным и за четыре года принес Гринту всего 2,5 тысячи долларов дохода. В результате в 2016 году он был вынужден закрыть и бутик-отель, и ресторан при нем.

На этом неприятности актера не закончились — в 2019 году он оказался в центре налогового скандала. Налоговая обнаружила нарушение в его декларациях за 2012 год. После длительных разбирательств судья обязал Гринта выплатить около 2,3 миллиона долларов.

35 миллионов долларов — столько заработал Руперт Гринт за восемь фильмов о приключениях Гарри Поттера. Но он попытался классифицировать часть своего дохода как прирост капитала, что позволило ему заплатить налог по сниженной ставке. Однако британский суд счел это некорректным.

Постепенно неудачи в бизнесе и невостребованность в кино негативно сказалась на ментальном здоровье актера, что не укрылось от глаз его поклонников, заметивших его нестабильное эмоциональное состояние. Гринт настолько отчаялся получить хорошую роль, что даже задумался о смене профессии.

«Когда я только начал, актерская карьера была не тем, чего я хотел. Несомненно, я получал удовольствие от того, что делаю. При этом всякий раз, когда я задавал себе вопрос: "Это действительно то, чем ты хотел бы заниматься в жизни?", то понимал, что нет», — вспоминал он.

Справляться с депрессией Гринт решил с помощью алкоголя. Инсайдеры из близкого окружения актера утверждали, что он то и дело останавливался в неприметных небольших отелях, где тихо напивался до беспамятства.

Подтверждались эти сведения и снимками папарацци, которые нередко подлавливали звезду в неподобающем виде — еле держащимся на ногах, с растрепанными волосами, огромными синяками под глазами и в неопрятной одежде. Сам Гринт слухи об алкоголизме никогда не комментировал, но однажды обмолвился, что было время, когда он чувствовал себя совершенно потерянным и задыхался из-за свалившихся на него проблем.

Счастливчик в любви

После череды неприятностей в 2018 году в жизни Гринта наступила светлая полоса. Он женился на британской актрисе Джорджии Грум, с которой состоял в отношениях семь лет. Спустя два года она родила ему дочь Уэнсдей. В апреле 2025 года Гринт стал отцом во второй раз, о чем лично сообщил в социальных сетях. Он вообще неоднократно признавался, что в восторге от новой для него роли отца.

«Я даже не представлял, какое это ошеломляющее чувство — иметь человека, ради которого ты готов на все и сделаешь все. Это одновременно и шокирует, и радует», — рассуждал он о любви к дочерям.

В 2019 году Гринту наконец улыбнулась и актерская удача. Сначала он исполнил одну из главных ролей в сериале «Дом с прислугой», затем появился в одном из эпизодов шоу «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». В феврале 2023-го вышел в прокат полнометражный фильм с его участием — «Стук в дверь», где Гринт, как и хотел, сыграл трагического и измученного жизнью персонажа. Удачно складывается в последние годы и его театральная карьера.

Сегодня актер наконец примирился с тем, что рано достиг своего пика, Он больше не стремится повторить былой успех и не беспокоится из-за того, что не смог стать гениальным актером. Гринту теперь достаточно быть любящим мужем и заботливым отцом.

Именно поэтому сегодня на вопрос журналистов, как сложилась его жизнь после завершения съемок в «Гарри Поттере», он уверенно отвечает: