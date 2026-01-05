Майкл Б. Джордан рассказал о трудностях после съемок в «Черной Пантере»

Американский актёр Майкл Б. Джордан рассказал о психологических трудностях, с которыми столкнулся после съёмок в кинокомиксе Marvel «Чёрная Пантера». Артист признался, что ему потребовалась профессиональная помощь, чтобы избавиться от эмоционального груза роли антагониста Эрика Киллмонгера.

Джордан объяснил, что метод полного погружения в образ имел негативные последствия для его ментального здоровья.

«После фильма это состояние осталось со мной на какое-то время. Я пошёл на терапию, проговорил это, нашёл способ просто разгрузиться. В тот момент я всё ещё учился тому, что мне нужно отдыхать от персонажа. Знаете, для этого не существует чётких инструкций».

Актёр отметил, что в процессе подготовки к роли намеренно изолировал себя от общества и минимизировал общение с семьёй. По его словам, это было необходимо, чтобы понять внутренний мир Киллмонгера — человека, который не знал любви и сформировался под влиянием предательств и системной несправедливости. Терапия помогла Джордану выйти из этого состояния одиночества и злости.

Оригинальная лента «Чёрная Пантера» вышла в прокат в 2018 году. Фильм стал кассовым феноменом, заработав в мировом прокате $1,34 млрд, и был удостоен трёх премий «Оскар». Режиссёром картины выступил Райан Куглер.