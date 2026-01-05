Как сложились судьбы актеров из «Иронии судьбы»

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975 года стал классикой советского кинематографа и картиной, с которой у многих поколений зрителей прочно ассоциируется Новый год. Кто из нас не нарезал салаты 31 декабря, пока на экране Женя Лукашин объяснял, как попал в квартиру типового дома на 3-й улице Строителей, но в другом городе? В 2025 году главный новогодний фильм отметит свое 50-летие. «Вечерняя Москва» вспомнила, как сложились судьбы актеров, сыгравших в «Иронии судьбы».

© Кадр из фильма

Андрей Мягков (Евгений Лукашин)

Роль в «Иронии судьбы» стала 13-й в карьере Андрея Мягкова, и именно она принесла ему популярность среди миллионов советских зрителей. Изначально воплотить образ врача из Москвы Евгения Лукашина, который по ошибке в Новый год оказался в петербургской квартире, хотел актер Андрей Миронов. Но режиссер фильма Эльдар Рязанов считал, что зритель никогда не поверит, что герой Миронова не пользовался популярностью у женщин. Тогда ассистентка Рязанова вспомнила своего друга — Андрея Мягкова. Когда режиссер увидел его игру, то тут же понял, что именно Мягков должен сыграть Лукашина. К слову, Рязанов считал, что Миронову больше подойдет роль Ипполита, но тот не стал даже участвовать в пробах.

Мягков опасался, что роль Жени Лукашина погубит его карьеру. К счастью, этого не произошло. Актер снялся более чем в 50 фильмах, включая «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». К роли Лукашина Мягков вернулся в 2007 году — в предпоследней работе в его карьере «Ирония судьбы. Продолжение» сын Евгения Костя повторил судьбу своего отца. В этом фильме своих героев также вновь сыграли Барбара Брыльска (Надя), Юрий Яковлев (Ипполит), Александр Ширвиндт и Александр Белявский (Павел и Александр, друзья Жени) и Валентина Талызина (Валя, лучшая подруга Нади).

С 1963 года Мягков был женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Детей у пары не было — артисты объясняли, что в молодости они всецело посвящали себя работе, и ни на что другое попросту не оставалось времени. В последние годы жизни Мягков вел уединенный образ жизни и практически не давал интервью. В кино он перестал сниматься в 2010 году, поскольку был раздосадован тем, что российский кинематограф стал подражать американскому.

Андрей Мягков умер на 83-м году жизни 18 февраля 2021 года. Спустя почти год не стало и Анастасии Вознесенской. Причиной смерти Мягкова стала острая сердечная недостаточность. Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой его друга, актера Валентина Гафта.

Барбара Брыльска (Надежда Шевелева)

Польская актриса Барбара Брыльска начала сниматься в кино, когда ей было 15 лет. Она исполнила эпизодическую роль в фильме «Калоши счастья», а звездой национального уровня ее сделала картина «Анатомия любви». Эту мелодраму вспомнил Рязанов, который долго не мог найти актрису на роль Нади — в пробах принимали участие популярнейшие советские актрисы Людмила Гурченко, Светлана Немоляева и Алиса Фрейндлих, но они не попадали в образ на 100 процентов. Режиссер пригласил Брыльску в Москву и быстро утвердил ее на роль.

Чтобы зрители не заметили польского акцента актрисы, ее озвучивала актриса Валентина Талызина, которая также исполнила роль Вали, подруги главной героини. Песни за Надю пела певица Алла Пугачева. После выхода «Иронии судьбы» Брыльска продолжила карьеру актрисы, но именно фильм Рязанова принес ей ошеломительную популярность. Она возвращалась к роли Нади еще дважды: в музыкальной новогодней комедии «Первый скорый» и сиквеле-ремейке «Ирония судьбы. Продолжение».

Замужем Брыльска была трижды. Первым ее избранником стал математик Ян Боровец, за которого актриса вышла замуж в 1961 году. Однако мужчина не интересовался ее творчеством и никак ее не поддерживал. Поэтому в 1968 году Брыльска подала на развод. Сразу после него вторым мужем женщины стал актер Ежи Зельник, но их история любви оказалась короткой — супруги не прожили вместе и года. Затем у актрисы был роман с югославским коллегой Слободаном Дмитриевичем, но его мама была против этих отношений. Она стала прятать письма актеру от Брыльски и внушила ему, что та про него уже забыла. Вскоре Дмитриевич женился, а актриса впала в депрессию.

В 1970 году Брыльска вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал гинеколог Людвиг Космаль. В этом браке актриса родила двоих детей: дочь Барбару и сына Анджея. Но союз не был счастливым: Космаль изменял, пил, был жестоким и завистливым. Долгое время Брыльска закрывала на это глаза ради детей, но спустя 18 лет совместной жизни пара все же распалась. В мае 1993 года в автокатастрофе погибла дочь актрисы Барбара, что разделило жизнь знаменитости на до и после. Справиться с горем ей помог сын. Ради него она заставляла себя вставать по утрам и проживать каждый новый день. Сейчас у Брыльски есть двое внуков, которым, по ее словам, она старается уделять как можно больше времени.

Ольга Науменко (Галя, невеста Лукашина)

Актриса Ольга Науменко была занята в съемках «Иронии судьбы» всего три дня — она сыграла Галю, невесту главного героя. Несмотря на небольшой хронометраж, доставшийся ей в картине, она все равно запомнилась зрителям. Для нее это была шестая работа в кино. Многие ее коллеги по «Иронии судьбы» позднее снимались в других проектах Рязанова, но Науменко в их число не вошла. Однако и до сих пор она снимается в кино и играет в театре. Среди недавних ее работ — роли в сериале «Внутри убийцы» и фильме «Пираты галактики Барракуда». Также она участвовала в проектах о жизни и творчестве народных артисток Людмилы Гурченко и Фаины Раневской.

Науменко была замужем лишь однажды — ее избранником стал актер Александр Скворцов. Они прожили в браке 32 года, до самой смерти артиста в 2009 году. Их первая дочь Саша умерла в раннем возрасте из-за врожденной опухоли почки. Долгое время супруги не решались завести второго ребенка, а когда Науменко узнала, что беременна во второй раз, сделала аборт. Она боялась, что ребенок родится с проблемами со здоровьем и повторит судьбу первой дочки. Но в 40 лет Науменко стала мамой во второй раз — она родила здоровую девочку Светлану. В будущем она выбрала путь журналистики.

Юрий Яковлев (Ипполит, жених Нади)

Юрий Яковлев стал одним из самых популярных актеров Советского Союза — на его счету более 150 ролей в театре и кино. Но его карьера могла и не сложиться: после школы будущий актер хотел поступить в Институт международных отношений и только в последний момент передумал, подав документы во ВГИК. При этом Яковлеву говорили, что с его внешностью в кино делать нечего. Так считали и в приемной комиссии ВГИКа, и на экзаменах в Щукинском училище. Но за будущую звезду вступилась актриса Цецилия Мансурова: она взяла его к себе на курс.

Изначально роль Ипполита должен был исполнить актер Олег Басилашвили, который даже успел сняться в нескольких эпизодах. Однако у артиста умер отец, и от дальнейших съемок он отказался. Тогда начались переговоры с Яковлевым, который далеко не сразу согласился сыграть Ипполита. Актер признавался, что не ожидал такого успеха от этой роли. Но после новогодних показов фильма к нему постоянно обращались: «Здравствуйте, Ипполит!», «С Новым годом, Ипполит» или «Ипполит, с легким паром!». Это удивляло Яковлева, который не рассчитывал на успех роли в народе. Он вновь сыграл Ипполита в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Эта роль стала для него последней. Яковлев умер в 2013 году на 86-м году жизни, причиной смерти стал сердечный приступ.

Актер был женат трижды. Его первой женой была врач Кира Мачульская. Но после 10 лет брака, когда супруга ждала их первого ребенка, Яковлев ушел. Причиной этому стала беременность другой женщины актера — Екатерины Райкиной. Союз с ней не был крепким, и через три года пара рассталась. Третьей супругой Яковлева стала заведующая музеем театра имени Вахтангова Ирина Сергеева. Все дети актера — Алена, Алексей и Антон Яковлевы выбрали профессию отца.

Александр Ширвиндт (Павел, друг Жени)

Родившийся в семье музыкантов актер Александр Ширвиндт после окончания школы подал документы в Щукинское училище и на юридический факультет МГУ, но поступил только в «Щуку». Он закончил обучение в качестве лучшего студента. Еще в училище он играл в театре, а после его окончания стал сниматься в кино. Поэтому роль Павла в «Иронии судьбы», который должен был лететь в Санкт-Петербург, но вместо него в судьбоносный путь отправился Лукашин, стала для него не первой. К тому моменту Ширвиндт успел поработать с Георгием Вициным, Анатолием Папановым, Зиновием Гердтом и другими выдающимися артистами. Но именно после премьеры картины к актеру пришла всенародная популярность. Ширвиндт вернулся к роли Павла в фильме «Ирония судьбы. Продолжение».

В 1957 году Ширвиндт женился на архитекторе Наталье Белоусовой. В браке родился сын — Михаил Ширвиндт, который стал популярным ведущим. У него трое детей и пять внуков.

Александра Ширвиндта не стало на 90-м году жизни в марте 2024 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами актеров Василия Ланового, Владимира Меньшова и Инны Чуриковой.