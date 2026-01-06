Как сложились судьбы актеров сказки «Морозко»

Фильм «Морозко» Александра Роу вышел на экраны в 1965 году. В основу сюжета легла русская народная сказка об извечной борьбе добра со злом. Главный волшебник в этом фильме — Дед Мороз, или Морозко, повелитель зимы, поэтому картина стала обязательной к просмотру на Новый год. В 2025 году фильм отметит 60-летие со дня выхода на экраны. Как сложились судьбы актеров, сыгравших в «Морозко», — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма

Наталья Седых (Настенька)

Актриса Наталья Седых получила роль в «Морозко» благодаря танцам на льду — с детства она занималась фигурным катанием. В 10 лет она победила на первенстве Москвы. Несмотря на то, что Седых оставила фигурное катание ради балета, однажды она выступила на льду на спортивном празднике, который транслировался по телевизору. Так режиссер Александр Роу заметил девушку и понял, что она отлично подходит на роль Настеньки.

После выхода фильма к девушке пришла популярность. Ее приглашали на разные роли. Но так как актриса училась в хореографическом училище, она не могла соглашаться на участие во всех проектах — из-за пропусков ее могли отчислить. Поэтому после «Морозко» она снялась лишь в нескольких фильмах. В 1969 году Седых окончила Московское хореографическое училище и была принята в балетную труппу Большого театра, где сначала танцевала в кордебалете, а потом стала солисткой. После завершения карьеры в балете артистка устроилась на работу в театр «У Никитских ворот». Там под руководством Марка Розовского она играла с 1990 по 2006 год.

Актриса была замужем лишь однажды — ее супругом стал композитор Виктор Лебедев. Они познакомились во время гастролей Большого театра в Санкт-Петербурге. Муж и жена жили в разных городах. У них родился сын Алексей, который в конечном итоге перебрался жить к отцу. Седых подчеркивала в интервью, что у нее хорошие отношения с сыном. Брак с Лебедевым распался спустя 10 лет — стороны не хотели приносить в жертву свои интересы и уступать друг другу, а поводом для развода стала измена мужчины. Несмотря на это, разошлись бывшие супруги без скандалов. Сейчас Седых на пенсии. Она проживает в Москве и редко становится гостьей мероприятий или телевизионных эфиров. Иногда ее навещает сын, приезжающий из Санкт-Петербурга.

Эдуард Изотов (Иванушка)

Актер Эдуард Изотов окончил ВГИК и еще до выхода «Морозко» сыграл в нескольких картинах, но именно фильм-сказка принес ему наибольшую популярность. Несмотря на то, что мужчина сыграл самовлюбленного персонажа, ему удалось покорить аудиторию всей страны. После «Морозко» Изотов больше не получил главных ролей, однако снялся во многих знаковых картинах, например, в «Мимино» и «Семнадцать мгновений весны». Также он играл в театре и занимался озвучкой.

Первой супругой актера стала его однокурсница Инга Будкевич. С ней Изотов прожил 24 года. В браке родилась дочь Вероника. Союз распался из-за частых отлучек из дома Изотова на время съемок. Будкевич поняла, что полюбила другого мужчину, и честно призналась в этом супругу. Пара мирно развелась и сохранила дружеские отношения.

А вот второй брак Изотова привел его в тюрьму. Через год после развода актер женился на редакторе журнала «Фитиль» Ирине Ладыженской. У нее была тысяча долларов, которую супруги попытались поменять на рубли, а на полученные средства достроить дачу. Однако об этом узнала милиция — действия пары подходили под статью Уголовного кодекса РСФСР «Нарушение правил о валютных операциях», за которую грозило от трех до восьми лет лишения свободы. И хотя в защиту Изотова написали письмо к властям, которое подписали многие известные актеры, супругов приговорили к минимальному сроку наказания — трем годам в тюрьме. Заключение сказалось на здоровье Изотова. После освобождения его поразили несколько инсультов. В 2003 году в возрасте 66 лет актер скончался.

Александр Хвыля (Морозко)

Актер Александр Хвыля исполнил роль Морозко, когда ему было 58 лет. Для мужчины это была уже 49-я работа в кино, однако и до фильма-сказки, и после он играл персонажей второго плана. Но выход на экраны «Морозко» сделал его самым знаменитым Дедом Морозом страны — несколько лет он вел главную елку страны в Кремле.

После знаковой роли Хвыля получил две государственные награды — орден Трудового Красного Знамени в 1967 году и орден «Знак Почета» в 1974 году. Известно, что помимо съемок и озвучивания, актер занимался общественной деятельностью.

О личной жизни Хвыли известно не так много. В 1930-х он встретил свою будущую жену Анну и не расставался с ней до самой своей смерти в 1976 году. Супруга пережила актера на 12 лет. В браке у них родилась дочь Инесса.

Инна Чурикова (Марфуша)

Роль Марфуши в «Морозко» стала для актрисы Инны Чуриковой третьей по счету в кино. Тогда она еще училась в Театральном училище имени Щепкина. Ради роли Чурикова едва не лишилась зубов — так усердно грызла на пробах орехи. Жизнь актрисы, сыгравшей роль оставшейся ни с чем сводной сестры Настеньки, сложилась намного лучше, чем у ее экранной героини.

После «Морозко» Чурикова снялась во многих фильмах, таких как «Васса», «Тот самый Мюнхгаузен», «Идиот», «В круге первом», «Московская сага» и других. Ее фильмография насчитывает почти 50 картин. Кроме того, актриса снималась в телеспектаклях, играла в театрах и занималась озвучкой. Чурикову удостоили званий «Заслуженная артистка РСФСР», «Народная артистка РСФСР» и «Народная артистка СССР». За вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность актрису удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Спустя год после выхода «Морозко» на экраны Чурикова познакомилась с режиссером Глебом Панфиловым. Тот готовился выпустить свою дебютную работу «В огне брода нет» и вспомнил о перспективной актрисе, которую когда-то увидел по телевизору в постановке Московского ТЮЗа. Панфилов решил, что Чурикова идеально подойдет на главную роль участницы гражданской войны. В процессе съемок актриса и режиссер сблизились, а спустя два года поженились. В браке родился сын Иван. Пара прожила вместе до самой смерти Чуриковой. Актрисы не стало в январе 2023 года. Она умерла после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Панфилов пережил свою супругу на семь месяцев. Он умер в конце августа того же года.

Павел Павленко (отец Настеньки)

В сюжете «Морозко» Павел Павленко даже не получил имени, но все равно запомнился зрителям. Робкий отец, боящийся перечить своей супруге, в конце фильма все же дал ей отпор. После выхода фильма-сказки Павленко снялся еще в 10 картинах, в числе которых «Золотой теленок», «12 стульев» и «Братья Карамазовы», а в 1976 году он завершил карьеру.

Актер был женат на Анне Потапенко, но детей у пары не было. Данные о смерти актера разнятся. Одни источники утверждают, что это произошло в 1992 году, другие — что в 1993. Последние годы жизни Павленко провел в одиночестве, никто из родственников его не навещал.

Вера Алтайская (мачеха Настеньки)

Актриса Вера Алтайская, исполнившая роль мачехи Настеньки, в молодости играла роли принцесс и разлучниц. Но в зрелом возрасте ей все чаще стали предлагать образы злобных старух. Мачеха в «Морозко» не стала исключением. После фильма-сказки она продолжила работу в жанре — играла отрицательных персонажей. Например, она исполнила роль невесты Кощея в сказке «Огонь, вода и... медные трубы».

Еще в молодости Алтайская вышла замуж за актера Алексея Консовского и родила дочь Светлану, но брак быстро распался, а девочка осталась с отцом. Второго мужа у актрисы так и не появилось, и большую часть жизни она была одинока. В последние годы жизни актриса испытывала проблемы с алкоголем. Алтайской не стало в 1978 году. Она скончалась на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

