Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

Номинанты на премию Гильдии актеров Америки Actor Awards (ранее известная как SAG-AFTRA’s SAG Awards) были объявлены 7 января 2026 года. Лидером стал фильм «Битва за битвой», претендующий на семь наград во всех шести кинономинациях: лучший каст, лучшая женская роль Чейз Инфинити, лучшая мужская роль Леонардо ДиКаприо, лучшая мужская роль второго плана Бенисио дель Торо и Шона Пенна, лучшая женская роль второго плана Тейяны Тейлор и лучший каскадерский ансамбль. Пять номинаций получил фильм «Грешники», по три – «Гамлет», «Марти Великолепный» и «Франкенштейн».

© Кадр из фильма

В телевизионных номинациях лидером стал комедийный сериал «Киностудия», претендующий на пять наград, по четыре – у драматических сериалов «Переходный возраст» и «Белый лотос». В числе номинантов оказался и Юрий Колокольников: он перечислен в списке каста третьего сезона "Белого лотоса", где сыграл роль второго плана - российского туриста Влада.

Церемония вручения Actor Awards состоится 1 марта и будет транслироваться в прямом эфире на Netflix. Ранее было объявлено, Харрисон Форд получит почетную премию за прижизненные достижения - высшую награду гильдии.