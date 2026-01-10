Сухоруков высказался о возможном сценарии фильма «Брат 3»
Российский актёр Виктор Сухоруков рассказал об идее фильма «Брат 3», которую он в своё время предлагал режиссёру Алексею Балабанову.
Как поделился Сухоруков в беседе с kp.ru, он предлагал режиссёру снять картину, применяя современные технологии и архивные материалы.
«Сохранилось огромное количество кадров и от первого, и от второго фильма, ведь снимался и документальный фильм. Это можно было бы собрать», — рассказал актёр.
В центре фильма была бы долгожданная встреча его героя с персонажем Сергея Бодрова —младшего.
«Я уже вернулся — меня по сюжету мексиканцы запаковали в бочку с соляркой, а танкер привёз в Петербург», — рассказал артист.
При этом, как указал Сухоруков, данная встреча двух братьев постоянно бы срывалась, а кульминацией фильма стала бы эмоциональная сцена финального сближения героев.
«Мне кажется, страна рыдала бы», — заключил он.