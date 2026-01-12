Боксер, качок и борец за мир: 11 фильмов с Марком Уолбергом

Несмотря на непростое детство и преступную юность, актёр смог найти в себе силы побороть зависимости и найти своё место в Голливуде.

© Чемпионат.com

Биография Марка Уолберга

Марк Уолберг родился 5 июня 1971 года в Бостоне, штат Массачусетс, в большой семье. Его мать работала банковским кассиром, а отец – дальнобойщиком. Марк – младший из девяти детей семейства. Но, помимо них, у родителей были ещё дети от прежних отношений, однако, к удивлению, не со всеми ними будущий актёр был знаком.

В одном из интервью Уолберг сказал, что не удивится, если на протяжении жизни у него появятся ещё родственники. В жилах Марка течёт канадская, шведская, французская и ирландская кровь. Кроме того, бунтарь и хулиган имеет дальнее родство с Мадонной.

Когда Уолбергу исполнилось 11 лет, родители решили развестись. Эта новость стала ударом для подростка и привела к неприятным последствиям: через два года Марк бросил школу и стал частым гостем полицейского участка. В 15 лет парень на почве личной неприязни закидал камнями двух школьников, а через год попал в тюрьму за попытку убийства. Марка выпустили через 45 дней, хотя на деле ему присудили два года.

Выйдя на свободу, Уолберг переосмыслил свою жизнь и решил попробовать свои силы в творчестве, благо незаурядная внешность позволяла это сделать. Первый успех пришёл к будущей знаменитости на музыкальном поприще. В группе New Kids on the Block Марк вовсю использовал свой провокационный стиль. Но это привело к тому, что бунтаря попросили покинуть бойз-бенд.

Дебют Уолберга в кино состоялся в 1993 году в фильме «Учитель по обмену». Затем последовала картина «Человек эпохи Возрождения». Хоть фильм и оказался провальным, но позволил Марку громко заявить о себе. Уолберга пригласили в фильм «Дневник баскетболиста», где партнёром актёра стал Леонардо Ди Каприо.

В фильме «Страх» актёр получил главную роль. Несмотря на слабые отзывы критиков, картина получила большую популярность среди подростков. Партнёршей Марка в ленте выступила Риз Уизерспун, с которой у актёра сложились романтические, но недолгие отношения.

Настоящий прорыв в карьере знаменитости случился после выхода фильма «Ночи в стиле буги». Картина понравилась критикам и зрителям, была трижды удостоена номинации на «Оскар». Затем актёр принял участие в съёмках фантастического боевика «Планета обезьян», который окупил потраченный бюджет в прокате.

Значимое место в карьере Марка занимает фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, где он исполнил одну из главных ролей. За работу актёр даже был номинирован на «Оскар». Затем последовали фильмы «Два ствола», «Третий лишний», «Игрок», «Трансформеры», «Анчартед: На картах не значится».

Во время работы над фильмом «Отец Стю» Марку пришлось пойти на некоторые жертвы. По сценарию актёр играет бывшего боксёра, который меняет профессию и из-за болезни набирает вес. Диетологи специально разработали эксклюзивное меню для Уолберга, чтобы его вес максимально был близок к сценарию. Каждый день актёр должен был употреблять около 7000 килокалорий. Неудивительно, что Марк вспоминает об этом опыте с неким отвращением.

Актёр удачно совмещает кинокарьеру и продюсерскую деятельность. В 2010 году вышел фильм «Боец», в котором Марк сыграл главную роль и выступил продюсером. Другой успешной продюсерской работой стал сериал «Подпольная империя».

В 2024 году на экранах появился приключенческий фильм «Артур, ты король», где Марк не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером. В основу ленты легла реальная история бродячего пса, который пробежал за шведским бегуном трассу почти в 700 км. В январе 2025 года вышел боевик «Особо опасный пассажир» с Уолбергом в главной роли. Фильм Мела Гибсона не получил грандиозных откликов, равно как и игра самого актёра.

Спорт и питание

После бунтарской юности Марк полностью переосмыслил свой образ жизни. Последние годы актёр посвятил себя здоровому образу жизни, в котором нет места вредным привычкам. К тому же знаменитость не представляет своей жизни без спорта.

К каждой роли Уолберг заранее готовится. Если требует сценарий, то голливудский красавчик распределяет свой день чётко: интервальное голодание, спорт и отдых. К такому распорядку Марк привык давно, и его ежедневный график выглядит следующим образом. Ложится спать актёр не позднее 19:30, а уже в 4:00 приступает к активным тренировкам. Уолберг никогда не пропускает приём витаминов и биодобавок, только после этого он может позволить себе чашечку кофе.

Уолберг чётко следит за своим питанием. Обычно он придерживается интервального голодания: пять дней в неделю знаменитость ест в промежутке между 12:00 и 18:00. Если для роли необходима отличная физическая форма, то позволенное время питания сокращается на пару часов.

В рацион Марка входят яичные белки, индейка, курица, рис, овсянка и картофель. Лишь один раз в неделю актёр позволят себе послабление: он ест всё, что захочет.

Личная жизнь Марка Уолберга

С 2001 года Марк начал встречаться с моделью Риа Дарем, которая подарила актёру то, чего ему так не хватало: нежность и заботу. Спустя восемь лет отношений Уолберг и Дарем поженились. К моменту свадьбы у пары уже подрастали трое детей: сыновья Майкл и Брендан Джозеф и дочь Элла Рэй. В 2010 году семья пополнилась ещё одним ребенком: малышкой Грэйс Маргарет.

Ради детей Марк навсегда покончил с бунтарским прошлым. Он даже свёл свои татуировки, причём на один из сеансов взял с собой детей, чтобы те не повторяли ошибок отца.

Фильмы с Марком Уолбергом

«Боец», США, 2010 год

Жанр: драма, спорт, биография

Режиссёр: Дэвид О. Расселл

Главные актёры: Марк Уолберг, Кристиан Бэйл, Эми Адамс

Возрастные ограничения: 18+

В драме «Боец» изначально на роль Микки Уорда – бывшего боксёра – претендовал Майкл Фассбендер, но волею судьбы она досталась Марку Уолбергу.

Примечательно, однако Марк отказался от гонорара за работу, хоть и готовился к ней максимально серьёзно. Уолберг даже отказался от дублёра, чем и поплатился: во время съёмок ему чуть не сломали нос.

Жанр: боевик, триллер, драма

Режиссёр: Вольфганг Петерсен

Главные актёры: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли

Возрастные ограничения: 18+

Вольфганг Петерсен был приверженцем естественности, и поэтому во время съёмок сцен шторма использовались мощные ветродуи и специальные машины, имитирующие дождь. Из-за этого лодка с актёрами сильно качалась. Это вызвало морскую болезнь у Марка, о которой он и не догадывался ранее. Актёр вспоминает, что в перерывах между съёмками ему было очень тяжело, и один дубль могли снимать более 50 раз.

«Здравствуй, папа, Новый год!», США, 2015 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Шон Андерс

Главные актёры: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини

Возрастные ограничения: 18+

На роль Марка Уолберга претендовал Винс Вон, но создатели решили отдать предпочтение Марку. Несмотря на отличные физические данные, актёру пришлось обратиться за посторонней помощью. К примеру, в одной из сцен герой Уолберга совершает около 700 подтягиваний на одной руке. Эту сцену снимали с помощниками и с разных ракурсов.

В 2017-м вышел сиквел фильма – у брутального героя Марка Уолберга появляется не менее брутальный отец, которого играет Мел Гибсон.

Жанр: комедия, боевик

Режиссёр: Адам Маккей

Главные актёры: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Ева Мендес, Майкл Китон

Возрастные ограничения: 18+

Уолберг сыграл роль детектива Терри Хойтца, полицейского, который всю жизнь проработал в бухгалтерии, но мечтает о подвигах. Вместе с коллегой Алленом, таким же неудачником, как и он, Терри берётся за громкое дело. Однако парням на пятки наступают крутые напарники П. К. Хайсмит (Сэмюэл Л. Джексон) и Кристофер Дэнсон (Дуэйн «Скала» Джонсон) – лучшие копы в участке.

В фильме Марк Уолберг показал себя отличным комедийным актёром. К тому же у него была возможность импровизировать: с одобрения Адама Маккея Марк постоянно шутил над собой в фильме и привнёс в него своеобразную изюминку.

«Милые кости», США, Великобритания, Новая Зеландия, 2009 год

Жанр: драма, фэнтези, триллер

Режиссёр: Питер Джексон

Главные актёры: Сирша Ронан, Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс

Возрастные ограничения: 18+

В «Милых костях» зритель мог бы и не увидеть Марка Уолберга. К началу съёмок стало известно, что ранее заявленный Райан Гослинг выбыл из проекта. Причём замена произошла по забавной причине. Райан так набирал вес для роли отца, скорбящего по погибшей дочери, что перестарался.

«Я остался толстым и безработным», – грустно шутил Гослинг.

А для Марка эта роль стала своеобразным прорывом в киноиндустрии. Он показал себя драматическим актёром и снискал восхищённые отзывы кинокритиков.

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Аллен Хьюз

Главные актёры: Марк Уолберг, Рассел Кроу, Кэтрин Зета-Джонс

Возрастные ограничения: 18+

Герой актёра – бывший коп Билли Таггарт – получает от мэра Нью-Йорка (Рассел Кроу) личное задание. Он должен установить слежку за супругой мэра, которую муж подозревает в измене. Однако Билли оказывается втянут в грандиозный скандал и рискует не только репутацией, но и жизнью.

Жанр: комедия

Режиссёр: Сет Макфарлейн

Главные актёры: Марк Уолберг, Мила Кунис, Сет Макфарлейн

Возрастные ограничения: 18+

В комедии «Третий лишний» можно найти отсылки к биографии Марка Уолберга. К примеру, отца и сына, которых играют Джованни Рибизи и Аэдин Минкс, зовут Донни и Роберт. В действительности именно так зовут братьев Марка.

Также в одной из сцен упоминается дата 9/11. Мало кто знает, но Марк Уолберг и Сет МакФарлейн чудом избежали сентябрьской авиакатастрофы. Оба актёра должны были лететь в самолётах, которые врезались во Всемирный торговый центр. Марк в последний момент передумал лететь, а Сет опоздал на свой рейс на 10 минут и, уже будучи в аэропорту, увидел, как самолёт врезается в башню.

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссёр: Тим Бёртон

Главные актёры: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонем Картер

Возрастные ограничения: 12+

Марк Уолберг сразу же согласился на съёмки после разговора с Тимом Бёртоном. Причём актёр был согласен исполнить любую роль, какую предложит режиссёр. Тим Бёртон был против компьютерных персонажей, поэтому актёрам приходилось часами просиживать в креслах гримёров. А когда Майкл Кларк Дункан получил вывих лодыжки, его отправили в госпиталь в костюме гориллы.

«Трансформеры: Эра истребления», США, Китай, Гонконг, 2014 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Майкл Бэй

Главные актёры: Марк Уолберг, Никола Пельтц Бекхэм

Возрастные ограничения: 16+

Фильм имел оглушительный успех у зрителей, однако сам Марк Уолберг признался, что сильно устал от съёмок. Роль требовала от него колоссальных физических нагрузок, да и к тому же актёру надоело сниматься в проекте, где основную его часть составляет компьютерная графика. Несмотря на предложенный гонорар, Марк снялся в двух фильмах и отказался от участия в дальнейших частях картины.

Жанр: биография, драма

Режиссёр: Пол Томас Андерсон

Главные актёры: Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт Рейнолдс

Возрастные ограничения: 18+

Фильм Пол Томаса Андерсона произвёл настоящий фурор в Голливуде. В роли Марка Уолберга создатели картины видели исключительно Леонардо Ди Каприо. Но из-за занятости в «Титанике» пришлось просматривать других актёров. Когда Андерсон случайно увидел фильм «Дневник баскетболиста», где снимался Уолберг, то вопрос с выбором актёра на главную роль вскоре был закрыт.

Несмотря на шумиху после выхода фильма и славу, Уолберг не любит эту картину и вообще жалеет, что снялся в ней.

Жанр: криминал, драма

Режиссёр: Майкл Бэй

Главные актёры: Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон, Энтони Маки

Возрастные ограничения: 18+

Фильм основан на истории реальной существовавшей Банды Sun Gym, которая состояла из качков-спортсменов, решивших разбогатеть любыми способами. Преступники даже пошли на двойное убийство и были уверены в своей безнаказанности. Кстати, родные погибших были очень недовольны фильмом, так как посчитали, что бандитов показали в юмористическом ключе – так они вызывали сочувствие, а не осуждение.