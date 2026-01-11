Адам Сэндлер дал обещание

Актер Адам Сэндлер признался, что замечает за собой признаки старения. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

© Газета.Ru

«Я чертовски стар. Шрифт на моем телефоне такой крупный, что мои сообщения может прочитать любой, кто сидит у окна в самолете. Когда мне вручают награды Академии кинематографических искусств и наук, я могу бодрствовать в общей сложности всего восемь минут», — поделился артист.

59-летний Сэндлер заверил, что продолжит сниматься в кино и радовать поклонников. Он пообещал принять участие еще во многих проектах.

«Я обещаю всем, что сниму ещё как минимум 50 фильмов до своей кончины, и как минимум 25 из них будут хорошими», — заявил актер.

Адам Сэндлер женат с 2003 года на актрисе и модели Джеки Сэндлер. Возлюбленные также снимались вместе во многих проектах. В 2006 году у пары родилась дочь Сэди. В 2008 супруги стали родителями во второй раз — у них родилась длчь Санни.