Обновлен список самых кассовых актеров в истории кино

Популярное издание The Numbers обновило список самых кассовых актёров в истории кино. Первое место в топе отныне занимает Зои Салдана — фильмы с американской актрисой собрали в прокате более $ 15,46 млрд.

Наибольшую выручку артистке принесли две большие франшизы Disney — киновселенная Marvel и трилогия «Аватар» Джеймса Кэмерона. На второй строчке оказалась Скарлетт Йоханссон, замкнул тройку Сэмюэл Л. Джексон — артисты также занимают высокие строчки благодаря Marvel.

На шестой строчке же оказался Том Круз — единственный из всего списка, кто не играл в больших супергеройских франшизах.

Самые кассовые актёры в истории кино