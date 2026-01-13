Звезда бразильских сериалов умерла от рака в 48 лет

В Бразилии скончалась звезда сериалов Титина Медейрос. Актрисе было 48 лет. Последние годы она боролась с неизлечимым заболеванием.

© ТВ Центр

Трагические новости сообщил муж актрисы Сезар Феррарио. Он посвятил актрисе трогательный пост на своей странице в соцсети.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня она ушла из жизни. Боль прощания глубока, но Титина всегда была светом и радостью. Поэтому даже в период траура я вспоминаю, какой она была: щедрой, позитивной, увлеченной жизнью и искусством, которая верила, что на этом существование не заканчивается", — написал Феррарио.

Титина и Сезар прожили вместе 20 лет. Муж актрисы также снимался в кино. В сериале "Полное очарование" они работали вместе.

Семья не стала скрывать, что Медейрос несколько лет боролась с неизлечимым заболеванием. Причиной ее смерти стал рак поджелудочной железы.

Титина с 15 лет выступала в театре, она играла в труппе "Клоуны Шекспира". Позже актриса попала в кино. Медейрос сыграла в таких лентах, как "Полное очарование", "Закон любви", "Идеальная любовь" и других. Последним ее проектом стало шоу "Ранчо в глубинке", которые вышло на экраны в 2024 году. Там Титина предстала в роли эгоистичной светской львицы.