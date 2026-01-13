Умер актер из сериала «Зачарованные» Роджер Юинг

Ушёл из жизни американский актёр Роджер Юинг. Ему было 83 года. Об этом сообщает People со ссылкой на некролог, опубликованный семьёй знаменитости.

© скриншот из сериала «Дымок из ствола»

Оказывается, Роджера не стало ещё 18 декабря. Однако известно о его смерти стало только теперь. Причина, место захоронения и другие детали не уточняются.

Юинг дебютировал в кино в 1964 году. Главным образом он снимался в сериалах. На его счету работы в таких проектах, как «Дым от выстрелов», «Зачарованные», «Семья Бэйли из Бальбоа», «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа». В какой-то момент актёр принял решение оставить кино, отдав предпочтение фотографии и политике.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Закон любви» Титины Медейрос. Её не стало в возрасте 48 лет. Известно, что последние несколько месяцев артистка боролась с раком поджелудочной железы.

Читайте также: Как живёт Сандра Буллок, отказавшаяся от публичности после смерти мужа