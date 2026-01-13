Умер актер из сериала «Зачарованные» Роджер Юинг

Умер известный американский актёр Роджер Юинг
Ушёл из жизни американский актёр Роджер Юинг. Ему было 83 года. Об этом сообщает People со ссылкой на некролог, опубликованный семьёй знаменитости.
Оказывается, Роджера не стало ещё 18 декабря. Однако известно о его смерти стало только теперь. Причина, место захоронения и другие детали не уточняются.
Юинг дебютировал в кино в 1964 году. Главным образом он снимался в сериалах. На его счету работы в таких проектах, как «Дым от выстрелов», «Зачарованные», «Семья Бэйли из Бальбоа», «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа». В какой-то момент актёр принял решение оставить кино, отдав предпочтение фотографии и политике.
Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Закон любви» Титины Медейрос. Её не стало в возрасте 48 лет. Известно, что последние несколько месяцев артистка боролась с раком поджелудочной железы.
