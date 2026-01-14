Собака выиграла премию за лучшую актерскую игру

Пес по кличке Инди, сыгравший главную роль в фильме «Глазами пса», получил премию Astra за лучшую актерскую игру в ужасах или триллере.

© Вечерняя Москва

При этом Инди соперничал с актерами-людьми: в номинации были представлены Итан Хоук, Элисон Бри, Софи Тэтчер и Салли Хоукинс.

— От имени Инди мы очень рады, что его работа в фильме, в котором он сам не до конца понимает, что снимался, получила такое признание, — заявил режиссер фильма и хозяин песика Бен Леонберг во время получения награды.

11 января в США прошла церемония премии «Золотой глобус», в рамках которой отметили заслуги в области кинематографа и телевидения за 2025 год.

Американская киноакадемия представила предварительные списки кандидатов на премию «Оскар» в 2026 году. Наибольшее количество номинаций получили фильм ужасов «Грешники» и вторая часть мюзикла «Злая» — у обеих работ их по семь.

Российский актер Юрий Колокольников получил номинацию на кинопремию Actor Awards в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». Артист удостоился номинации за работу в сериале «Белый лотос».