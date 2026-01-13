Гвинет Пэлтроу показала фильм со своими постельными сценами сыну

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая снялась в фильме «Марти Великолепный» вместе с Тимоти Шаламе, рассказала, что пришла на премьеру картины со своим сыном. Об этом она сообщила в интервью People.

По словам 53-летней артистки, ее 19-летний сын Мозес был в шоке от количества постельных сцен с участием матери.

«Мой бедный сын... представляете, каково было, когда он пришел на премьеру в Лос-Анджелесе? Он хотел умереть», — заявила Гвинет.

Комментируя свои откровенные кадры с Шаламе, она призналась, что в картине оказалось «очень-очень много секса».

Ранее стало известно, что дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин повторила на публике образ матери 29-летней давности.