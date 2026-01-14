Известная актриса нашла необычный способ заработать на пластику груди

Звезда «Гарри Поттера» нашла необычный способ заработать на пластику груди
Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», нашла необычный способ заработать на пластику груди. Соответствующее признание она сделала в своем подкасте Before We Break Up Again.
38-летняя актриса заявила, что собирается оплатить хирургическое вмешательство с помощью поклонников.
«Это очень волнительно. Я хочу попытаться профинансировать свою операцию по увеличению груди на OnlyFans», — призналась знаменитость.
Кроме того, по ее словам, она предложит им выбрать размер грудных имплантов, поскольку не может с ним определиться. «Я куплю четыре бюстгальтера разных размеров, подложу под них носки, а потом сниму смешное видео, где я попрошу своих подписчиков на OnlyFans мне помочь», — рассказала звезда.
В декабре прошлого года британская певица Лили Аллен объяснила желание сделать пластику после развода со звездой «Очень странных дел», американским актером Дэвидом Харбором.