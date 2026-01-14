Голливудский актер придумал, как защитить себя от искусственного интеллекта

Голливудский актер Мэттью Макконахи зарегистрировал собственный товарный знак. Он устанавливает право собственности на фото и видео с его изображениями. Так актер решил бороться с незаконным копированием своего образа искусственным интеллектом, сообщает Wall Street Journal.

Цель Мэттью - бороться со злоупотреблениями в сфере искусственного интеллекта.

Товарных знаков было зарегистрировано восемь. Макконахи на них в разных ситуациях - стоит на крыльце, сидит перед рождественской елкой. Аудиозапись его знаменитой для кинозрителей фразы "Ладно, ладно, ладно" из кинофильма "Под кайфом и в смятении" тоже стала товарным знаком.

Адвокат актера уверен, что это поможет в борьбе против любого несанкционированного копирования его образа с использованием ИИ.

Газета отмечает, что ранее звезды не прибегали к таким методам защиты своего образа. Поэтому адвокаты толком не знают, каким может быть исход судебных разбирательств, потому что прецедентов пока нет.