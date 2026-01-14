Камиль Ларин назвал Игоря Золотовицкого прекрасным другом

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Один из основателей и актеров театра «Квартет И Камиль Ларин в беседе с MIR24.TV назвал Игоря Золотовицкого душой компании и прекрасным другом. Вместе они снимались в ленте «Быстрее, чем кролики (2014).

«Смерть Золотовицкого не укладывается в голове, — признался Ларин. — Зная его оптимизм, силы и чувство юмора... Я до последнего верил, что он сможет победить болезнь. Игорь был душой компании и прекрасным другом. С ним никогда не было скучно, это был очень остроумный человек. Очень жаль. Золотовицкий был цементирующей личностью, мог соединять абсолютно разных людей. И по статусу, и по степени отношения к жизни. Он всегда умел находить нужные слова.

Золотовицкий сыграл большое количество ролей в театре и кино. Его фильмография насчитывает более 80 работ, среди которых роли в кино и сериалах «Сочинение ко Дню Победы, «Марш Турецкого, «Каменская, «Заяц над бездной и многие другие.

С 1989 года Золотовицкий работал педагогом в Школе-студии МХТ. Пост ректора этого учебного заведения он занял в 2013 году. На сцене МХТ им. А. П. Чехова актер играл в постановках «Женитьба, «Борис Годунов, «Изображая жертву, «Начнем все сначала.

В качестве режиссера он поставил спектакли «Башмачкин и «Женитьба. Кинозрителю артист также заполнился по ролям в фильмах «Такси-блюз, «Луна-парк и «Ландыш серебристый.