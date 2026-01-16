Гастроли актрис Хаматовой и Машковой провалились из-за нецензурной брани

Зрители на спектаклях уехавших из России актрис Чулпан Хаматовой и Марии Машковой в Кишиневе и Таллине выразили недовольство из-за обилия нецензурной брани на сцене, пишут СМИ.

Многие посетители покинули зал и не скрывали своего возмущения, громко требуя остановить происходящее. В адрес актрис звучали оскорбления, в том числе их называли «хабалками».

«Это было горячо, чего уже тут притворяться, скандально. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие», – призналась Машкова.

После эмиграции обе актрисы не смогли реализовать себя на Западе: их не приглашают в кино, а театральные подработки сопровождаются негативной реакцией зрителей.

Ранее актриса Чулпан Хаматова оказалась в базе украинского «Миротворца».

Хаматову, которая уехала из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.