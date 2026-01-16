Побег звезды «Сватов» из больницы опровергли

Информация о побеге из больницы народной артистки РФ Татьяны Кравченко не соответствует действительности. Об этом "Абзацу" рассказала дочь звезды "Сватов" Анна Гербачевская.

© Татьяна Кравченко в сериале «Сваты»

На данный момент актриса восстанавливается после полученной во время поклона на сцене травмы ахиллова сухожилия. О якобы побеге артистки из больницы ради участия в январских спектаклях, ранее сообщил телеграм-канал Mash.

Собеседница издания уточнила, что актриса отказалась от операции.

"Она играет спектакли под наблюдением врача, естественно. (Журналисты. – Прим. ред.) утрированно написали, что она сбежала, но она, конечно, не сбегала – ее отпустили. От операции отказалась после того, как сами доктора (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. – Прим. ред.) сказали, что это уже необязательно, надо было сразу делать", – объяснила Гербачевская.

Она добавила, что на данный момент Кравченко в театре "Ленком" заменили, а на сцену вывели второй состав, так как постановки требуют немало перемещений. Артистке же необходимо находиться в покое, пока сухожилие окончательно не заживет.

