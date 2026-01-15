От Трампа до Дзюбы: что режиссер Герман-младший думает об актерах без образования

Хорошее актерское образование дает умение быть естественным в кадре и навык запоминания больших объемов текста, однако в кино нередко можно встретить людей, не связанных с профессией, поскольку также имеет значение и талант. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер Алексей Герман-младший.

Нападающий футбольного «Акрона» Артем Дзюба предположил, что в кино можно сниматься без соответствующего образования. В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсмен отметил, что его уже звали в кино, а сам он хотел бы сыграть «какого-нибудь варяга или викинга». Герман-младший подтвердил, что люди без образования нередко снимаются в кино.

«Есть примеры, когда люди без актерского образования становились актерами, их довольно много. У нас есть сценаристы, режиссеры, которые снимаются. Есть люди, совсем не связанные с актерской профессией, которые тоже снимаются. Сколько у нас фильмов, в которых снимаются известные блогеры. Даже Дональд Трамп снимался в кино, как известно. Наверное, в каких-то небольших ролях это возможно. Кто-то снимается в больших. Не всегда люди без образования могут хорошо сыграть, но все зависит от задачи», - уточнил он.

Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что хорошее профильное образование многое дает актеру, однако также важен и талант.

«У нас много артистов, которых, к сожалению, не всегда правильно учили. Но в идеальной схеме образование дает многое. Хорошее профильное образование дает умение управлять собой, быть эмоциональным, искренним в кадре, иметь не пустые глаза. Это важно. Образование дает такой навык, как запоминание больших объемов текста. Также умение понимать и управлять собой во время съемок, чтобы не тряслись руки, чтобы ты в кадре был естественным. Также все зависит еще и от способностей, которые в человеке заложены, какого-то внутреннего устройства», - заявил Герман-младший.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне назвали лучшим актером 2025 года народного артиста РФ Сергея Безрукова. В топ-10 лучших артистов, по мнению респондентов, также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов, напоминает «Радиоточка НСН».