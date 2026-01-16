Ради роли актрисе Николе Пельтц пришлось похудеть до 45 кг

Актриса Никола Пельтц похудела до 45 кг из-за роли балерины. Об этом сообщает The Sun.

Никола Пельтц получила главную роль в фильме «Прима», в котором она сыграла балерину. Ей пришлось сесть на диету и интенсивно заняться балетом.

«Никола была полна решимости сделать все идеально для этой роли, и это лишь подтверждает ее целеустремленность и преданность делу. Были предположения о причинах ее потери веса, особенно с учетом недавних событий в ее личной жизни, но теперь все стало совершенно ясно», — рассказал инсайдер.

В конце октября Виктория Бекхэм публично задела жену своего сына Бруклина, Николу Пельтц-Бекхэм. Дизайнер заявила, что ей всегда удавалось найти общий язык с окружавшими ее девушками. Знаменитость заявила, что у нее не складывались отношения только с глупыми людьми.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.