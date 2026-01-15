Зои Салдана прокомментировала свой статус самой кассовой актрисы в истории

Звезда серии фильмов «Аватар» Зои Салдана высказалась о недавно приобретённом статусе самой кассовой актрисы в истории кино. Артистка опубликовала видео с благодарностью на своей странице в соцсети.

© globallookpress

По словам Салданы, она очень благодарна крупным франшизам и коллегам из киноиндустрии, которые помогли ей стать самой кассовой актрисой. Она заявила, что без них ей бы не удалось достичь такого результата.

«Я просто хочу выразить свою самую искреннюю благодарность за тот невероятный путь, который привёл меня к тому, что сегодня я стала самой кассовой киноактрисой всех времён. Это достижение стало возможным исключительно благодаря невероятным франшизам и коллегам, частью которых мне посчастливилось быть, а также каждому режиссёру, которые доверили мне своё сердце».

Ранее издание The Numbers сообщило, что фильмы с Зои Салданой собрали в общей сложности более $15,46 млрд. Наибольшую выручку артистке принесли две большие франшизы Disney — киновселенная Marvel, где она сыграла Гамору из «Стражей Галактики», и трилогия «Аватар» Джеймса Кэмерона.