Бруклин Бекхэм восхитился ролью своей супруги в кино

Бруклин Бекхэм восхитился новой работой своей супруги. В личном блоге старший сын семейства Бекхэмов похвалил Николу Пельтц за роль в кино. 31-летняя Никола сыграет роль балерины в фильме Луки и Алессандро Морелли.

© Super.ru

Девушка сыграет главную роль вместе с Джеком Хьюстоном, Бетти Гэбриэл и лауреатами премии «Оскар» Фэй Данауэй и Мирой Сорвино в инди-драме «Прима».

Бруклин отметил, что он горд своей супругой.

«Вау, я так горжусь тобой! Ты самый талантливый человек из всех, кого я знаю, и я так рад, что весь мир увидит, какой невероятный фильм ты создала», — написал Бруклин.

По информации Deadline, в драме, которая станет режиссерским дебютом братьев Морелли, рассказывается о преданной своему делу приме Марго (которую и сыграет Никола). По сюжету, героиню воспитывает её строгая бабушка.

Читайте также: Стало известно, почему Никола Пельтц экстремально похудела на самом деле