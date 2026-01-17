Владимир Машков ответил, на что никогда не будет способен ИИ

Технологии ИИ и виртуальной реальности не смогут заменить живых артистов, заявил актер театра и кино, народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, презентуя программу мероприятий к 150-летию Союза.

© ТАСС

«В национальном центре Россия мы готовим масштабную мультимедийную выставку "Наследие. Театр. Великие". Это будет погружение в историю театра, в то же время выставка покажет, каким будет театр в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Хочу напомнить: настоящего живого артиста заменить никто не сможет. Никогда», — сказал Владимир Машков, вызвав аплодисменты.

17 января 2026 года в России впервые отмечают новый профессиональный праздник — День артиста. Дата выбрана в память о Константине Станиславском — великом реформаторе русского театра и создателе признанных во всем мире теории сценического искусства и методе актерской техники. Станиславский родился 17 января 1863 года. По случаю нового профессионального праздника выдающимся деятелям культуры России вручили государственные награды.

«Сцена, как и сам театр, отражает, в первую очередь, зрителя — сотворца спектакля. Некоторые слова Константина Сергеевича, вот что он писал: "Если бы смысл театра был бы только в развлекательном зрелище, может быть и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь», — отметил Владимир Машков.

Союз театральных деятелей РФ активно сотрудничает с творческими коллективами Беларуси. В декабре 2024 года Владимир Машков подписал соглашения о сотрудничестве между Союзом театральных деятелей РФ и тремя творческими союзами Беларуси: кинематографистов, театральных деятелей и писателей.